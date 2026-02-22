¿Quién era El Pirata de Culiacán?; usuarios lo recuerdan tras la muerte de “El Mencho”

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" durante un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa en Jalisco, diversos internautas en redes sociales recordaron el nombre de Juan Lagunas, mejor conocido como "El Pirata de Culiacán".

¿Quién era El Pirata de Culiacán?

Originario de Villa Juárez en Navolato, Sinaloa, Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como "El Pirata de Culiacán" era un youtuber mexicano que se volvió viral a nivel nacional en diciembre de 2017 tras publicar un video donde, aparentemente en estado de ebriedad, lanzó la frase: "A mí el Mencho me pela la ver**".

Este insulto fue dirigido a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El joven era reconocido mayormente en comunidades en plataformas digitales, en Facebook llegó a reunir los 790 mil seguidores, en X (antes Twitter) los 37 mil y en Instagram superaba los 320 mil seguidores.

Según datos difundidos por medios locales, Juan Luis había atravesado una infancia complicada, debido a que su madre lo dejó al cuidado de su abuela materna y nunca pudo conocer a su padre. Gracias a esta ausencia de autoridad en su vida, abandonó su hogar a los 14 años, y sin culminar sus estudios comenzó a trabajar como ayudante en una cocina dedicada a servicios de fiestas.

Su apodo "El Pirata" surgió a partir de su gusto por la fiesta y por lo que se conoce como una "vida de excesos". En una entrevista publicada en su perfil de Facebook, Luis reveló que su popularidad se debía en gran parte a videos compartidos en redes, donde se le puede observar bebiendo grandes cantidades de alcohol y otras sustancias nocivas, a pesar de ser menor de edad.

La muerte de El Pirata de Culiacán

Tiempo después de la publicación del video, el joven de 17 años perdió la vida en un ataque directo el 19 de diciembre de 2017 cerca de las 23 horas, luego de ser atacado por al menos dos hombres armados en el bar "Mentados Cántaros" en Zapopan, Jalisco. Su cuerpo fue identificado gracias a los tatuajes, un tigre y un pirata eran los más comentados.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Juan Luis recibió por lo menos 18 impactos de bala y falleció horas más tarde, mientras recibía atención médica. Más tarde, el atentado se vinculó a un comando del Grupo Élite del CJNG, liderado por aquel entonces por Antonio Oseguera Cervantes, hermano de "El Mencho".

En redes sociales, Juan Luis se mantenía activo, publicando fotografías en las que aparecía vestido con ropa de marcas exclusivas, rodeado de autos de lujo, armas de fuego, fajos de billetes, animales exóticos, viajes en yates y en medio de un ambiente de glamour y bebidas alcohólicas.

En 2015 alcanzó la fama en redes al difundirse un video en el que bebe una botella de vodka hasta desvanecerse, repitiendo la frase "Así nomás quedó". Debido a este gran alcance entre el público mexicano, era invitado frecuentemente por otros youtubers y bandas de música regional mexicana para aparecer en sus videos o eventos, como el influencer HotSpanish y la agrupación "Último Escuadrón".

"Justicia divina": la reacción de usuarios en redes sociales

El caso de "El Pirata de Culiacán" dejó una huella en la memoria colectiva, desatando una conversación sobre el riesgo que conlleva lanzar este tipo de provocaciones en contra de grupos delictivos asociados al crimen organizado en México, quienes pueden tomar represalias.

Luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, múltiples internautas y foros de redes sociales revivieron el caso, diciendo que por fin se le habría hecho "justicia" al joven youtuber. De esta manera, usuarios compartieron videos e imágenes sobre la historia que envuelve a ambos personajes.

