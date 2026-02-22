Salinas Pliego reacciona a muerte de "El Mencho" en operativo; esto dijo el empresario

Este domingo 22 de febrero autoridades federales de la Secretaría de la Defensa Nacional reportaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con información oficial, el movimiento se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de elementos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), así como personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y del Gobierno de Estados Unidos.

Tras la muerte de El Mencho, la embajada de Estados Unidos en México lanzó la recomendación de priorizar la seguridad y minimizar los movimientos en la entidad federativa, pues, horas antes del despliegue militar, se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y quema de unidades de transporte.

Nemesio Oseguera-Cervantes, alias "El Mencho". Foto: DEA captura de pantalla

Salinas Pliego reacciona a muerte de El Mencho

Aunado a ello, el empresario mexicano y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego se pronunció al respecto en redes sociales, generando conversación. En redes, lanzó un mensaje en el que recuerda la captura del narcotraficante y exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue capturado por segunda vez en 2014, como parte del operativo militar "Operación Gárgola".

"Un 22 de febrero del 2014 los Marines atrapan a El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa. ¿Un 22 de febrero del 2026 abaten a El Mencho en Jalisco?", escribió a través de una publicación en su cuenta oficial en la plataforma de X, enfatizando en la coincidencia de fechas de la intervención de fuerzas federales en forma satírica.

Asimismo, agregó en tono de broma: "O sea que les gustan los 22 de febrero para dar estos golpes... no es queja". El comentario del empresario alcanzó más de un millón de visualizaciones en pocas horas y generó reacciones entre internautas, quienes en comentarios discutieron sobre el porvenir de la entidad de Jalisco en tema de seguridad.

La muerte del líder del CJNG "El Mencho" desató gran conversación en plataformas digitales. El empresario Salinas Pliego se pronunció al respecto. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperar el mensaje del presidente de TV Azteca llamó la atención de usuarios en plataformas digitales. En los comentarios de la publicación, diversos internautas instaron sobre esta coincidencia en las fechas: "Es por la alineación planetaria... Lo que da pie a cambios fuertes y drásticos", señalaron.

