La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a autoridades de salud a garantizar una investigación “imparcial, transparente y libre de represalias” por las denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral e intimidación presentadas por personas médicas residentes del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quienes mantienen un paro de actividades no críticas.

A través de un comunicado, la CNDH expresó su “profunda preocupación” por las denuncias contra presuntas conductas cometidas por autoridades directivas del hospital y señaló que el caso refleja un problema sistémico de violencia en la formación médica.

El organismo que dirige Rosario Piedra, indicó que el acoso sexual y el hostigamiento ejercidos desde posiciones jerárquicas vulneran la dignidad, integridad y derechos humanos de las víctimas, además de afectar su salud física y mental.

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También advirtió que los mecanismos internos de denuncia suelen resultar insuficientes o generar condiciones que desalientan las quejas y exponen a represalias institucionales o académicas.

La Comisión informó que las y los residentes ya presentaron denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Ante ello, pidió a la Secretaría de Salud y autoridades competentes instalar de manera inmediata una mesa de diálogo con participación de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y otras instituciones involucradas.

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Asimismo, llamó a aplicar protocolos estrictos y mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro del Sistema Nacional de Salud.

La CNDH reconoció algunas acciones impulsadas recientemente por instituciones públicas para mejorar las condiciones de formación médica, entre ellas el Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la eliminación de guardias mayores a 24 horas y posguardias en el IMSS, así como líneas confidenciales de denuncia habilitadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

También destacó la Campaña contra el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral implementada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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No obstante, sostuvo que reconocer el problema no es suficiente y consideró necesario crear mecanismos efectivos y transparentes para erradicar la normalización de la violencia en la formación médica.

Finalmente, reconoció que las y los médicos residentes han mantenido operativas áreas críticas como urgencias, terapias intensivas y hospitalización, con el fin de garantizar la atención de pacientes pediátricos durante el paro parcial.

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