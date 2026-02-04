Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, aseguró que la empresa está incrementando su fortaleza financiera, credibilidad y sostenibilidad en el corto y largo plazo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, Rodríguez Padilla celebró la disminución de la deuda y la calificación positiva que le han dado las calificadoras internacionales.

Explicó que el objetivo de Pemex es el fortalecimiento de la sociedad energética en beneficio del país.

Al señalar que Pemex contribuye “de manera efectiva y eficiente” al fortalecimiento de la seguridad, la soberanía y la justicia energética, Víctor Rodríguez Padilla destacó que la deuda financiera se redujo en 20%, más de 20 mil millones de dólares; el pago a proveedores llegó a casi 400 mil millones de pesos; y la calificación crediticia ha aumentado significamente.

Añadió que la producción de hidrógeno se estabilizó; se alcanzó el proceso de crudo más alto de la historia, al igual que la producción de petrolíferos, “la más alta de los últimos tiempos o de toda la vida”.

“Tenemos refinación de alto valor, que es la que más producimos, ya los residuales son mucho menores en términos de proporción del barril refinado. Las ganancias por barril van en aumento y tenemos un promedio del margen de refinación de 12 dólares por barril.

“La producción de fertilizantes aumentó 22% y la inversión será del 34% mayor este año”, detalló al destacar el trabajo coordinado con la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y Secretaría de Energía.

Pemex, dijo, se consolida con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum como una empresa pública, fuerte y eficiente al servicio de México.

Como otro elemento clave del fortalecimiento financiero, mencionó el pago a proveedores que alcanzó 390 mil millones de pesos: “Esta iniciativa interinstitucional ha permitido normalizar la operación, fortalecer las cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país”.

Recalcó que la coordinación entre dependencia ha sido valorada positivamente por las principales agencias calificadoras de riesgo: “Por primera vez en 11 años, ha mejorado la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, calificación que refleja la credibilidad y confianza en las acciones adoptadas para garantizar la sostenibilidad de nuestra querida empresa petrolera. El gobierno de México ha obtenido el reconocimiento internacional por la ejecución de esta estrategia”.

“Ese reconocimiento envía una señal clara a los mercados: “Pemex es una empresa que está incrementando su fortaleza financiera, credibilidad y sostenibilidad en el corto y largo plazo”, dijo.

Entre otras acciones, destacó que en términos anuales, la producción nacional aumentó en más de 122 mil barriles diarios; mejoró la infraestructura y la optimización de la operación en las refinerías.

El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles por día, ya considerando la refinería de Deer Park, comentó al señalar que la refinería de Tula y Dos Bocas destacan por el volumen procesado de hasta 280 mil barriles y 320 mil barriles diarios, respectivamente, además ahora se producen más productos de alto valor y menos productos residuales como el combustóleo.

Sheinbaum destaca avances sustanciales en recuperación de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal ha logrado avances sustanciales en la recuperación y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), y subrayó que los resultados no solo son bien vistos por los mercados financieros, sino que representan cuentas claras al pueblo de México.

Al referirse a la estrategia energética, la mandataria recordó que durante años se cuestionó la construcción de refinerías y se apostó por exportar petróleo para importar combustibles. Sin embargo, señaló que hoy México cuenta con ocho refinerías en operación, incluidas Dos Bocas y Deer Park, lo que ha permitido procesar petróleo en el país y fortalecer la soberanía energética.

“Procesar petróleo en México es fundamental. Antes se importaba la gasolina, hoy se produce y se comercializa gasolina, diésel y turbosina de Pemex”, afirmó.

Sheinbaum destacó que tras décadas de intentos por desmantelar a la empresa productiva del Estado, Pemex fue recuperada como empresa pública del pueblo, con una integración vertical que la convirtió nuevamente en un solo corporativo, con un solo consejo de administración y mayor transparencia.

Indicó que, a diferencia de la lógica privatizadora del pasado, la integración de la empresa ha demostrado ser más eficiente y estar al servicio de la nación.

“Mientras más integrada esté, más eficiente y más al servicio del pueblo”, sostuvo.

