El Gobierno de México informó que en 2025 Petróleos Mexicanos (Pemex) logró reducir en 20% su deuda total, un resultado que no se había registrado en años y que ya es reconocido a nivel internacional por los mercados financieros y las principales agencias calificadoras.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), destacó que este avance es resultado del Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035, presentado en agosto del año pasado, el cual tuvo como objetivo central fortalecer a la empresa pública del Estado, garantizar la seguridad y soberanía energética del país, y recuperar la solidez financiera de la petrolera.

“En 2025 se logró el fortalecimiento financiero de Pemex gracias a los instrumentos que, con gran apoyo de la Secretaría de Hacienda, se pusieron en marcha por primera vez. Logramos capitalizar a Pemex, cumplir puntualmente con todas sus obligaciones financieras y avanzar en el pago a proveedores”, subrayó la funcionaria.

González Escobar recordó que durante el periodo neoliberal, en apenas una década, Pemex incrementó su endeudamiento en casi 130%, convirtiéndose en la petrolera más endeudada del mundo. En contraste, afirmó que la estrategia aplicada en 2025 permitió revertir esta tendencia, al grado de que Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s ya mejoraron la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado.

Además del fortalecimiento financiero, la titular de Energía resaltó avances operativos relevantes. Señaló que en 2025 se recuperó la integración vertical de Pemex, lo que permitió reducir costos y mejorar la eficiencia. Como resultado, se estabilizó la producción de petróleo y se alcanzó el volumen necesario para abastecer a las refinerías nacionales.

Detalló que el Sistema Nacional de Refinación pasó de procesar poco más de 600 mil barriles diarios en 2018 a 1.2 millones de barriles diarios en 2025, lo que impulsó la producción de gasolinas, diésel y turbosina.

Asimismo, la comercialización de productos de mayor valor aumentó 7.8% en los últimos meses del año, apoyada también por acciones contra el comercio ilícito de combustibles.

En otros rubros, la secretaria González Escobar informó sobre la recuperación de la industria petroquímica y el fortalecimiento de la producción de fertilizantes, la cual se incrementó 21% en 2025, luego de haber sido prácticamente desmantelada en administraciones anteriores.

Estos avances, dijo, contribuyen a apoyar al campo y a fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país.

De cara a 2026, González Escobar adelantó que la inversión en el sector hidrocarburos se incrementará 34%, con recursos públicos y mixtos destinados a proyectos estratégicos y a iniciativas de sustentabilidad para reducir emisiones contaminantes y adoptar nuevas tecnologías.

Finalmente, reconoció el trabajo coordinado entre Pemex, la Secretaría de Hacienda y el seguimiento permanente de la presidenta de la República, así como la labor de los trabajadores de la empresa, a quienes calificó como “una parte fundamental de la soberanía nacional”.

