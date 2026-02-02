Reynosa.— A partir del presente año la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana blindó los cruces internacionales con Estados Unidos, desde Piedras Negras, Coahuila, hasta Matamoros, Tamaulipas, mediante el Operativo Centauro.

De acuerdo con las autoridades, esta acción ha permitido una baja en el huachicol fiscal que entra por las fronteras mexicanas con Estados Unidos y permite la importación ilegal de combustible simulando con facturas, pedimentos y documentos que lo que entra a territorio nacional son productos diversos.

Ante esto, dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad federal trabajan en conjunto para que las pipas que salen de los patios fiscales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sean revisadas por segunda ocasión, y así evitar el ingreso de combustible ilegal al país.

Por medio del Operativo Centauro se instalan retenes en los puentes internacionales y en algunos puntos carreteros que históricamente se habían convertido en paso obligado para el tránsito de combustible, con el cual se evaden impuestos, competencia desleal con gasolineros formales.

Aseguran 20 mil litros

De acuerdo con la Guardia Nacional en Tamaulipas, se han asegurado 20 mil litros de hidrocarburos que fueron decomisados el pasado 5 de enero en el kilómetro 26 de la garita hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Luis Alberto Ramírez Casas, capitán primero de la Guardia Nacional, explicó que en el Operativo Centauro se revisa documentación de cuatro empresas autorizadas para cruzar combustibles desde Estados Unidos: Transportes Internacionales Tamaulipecos S.A. (TITSA), TraReysa, perteneciente al Grupo Burgos; Petroline y LM Transport.

“Desde el 4 de enero del presente año se estableció la coordinación con las diferentes autoridades para inhibir el robo de hidrocarburos, por lo que se dispuso tres jefes encargados, siete oficiales y 174 elementos de tropa, se cuenta además con siete drones y 28 vehículos dispuestos en todas las fronteras para las revisiones”, señaló el capitán.

Los retenes del operativo se han instalado en el Puente 3 en Nuevo Laredo, los puentes internacionales Los Indios y Los Tomates, en Matamoros; los puentes Donna, Anzaldúas y Pharr, así como el kilómetro 30 en Reynosa, la exgarita del kilómetro 26 en Nuevo Laredo y la Y Griega en San Fernando.