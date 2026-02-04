Para este sexenio, en Chiapas se planean construir 70 mil 700 viviendas, lo que tendrá como resultado 268 mil personas beneficiadas con una inversión estimada de 4 mil 800 millones de pesos, informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) generarán 224 mil empleos directos y 336 mil empleos indirectos en el estado, dio a conocer la funcionaria desde Tuxtla Gutiérrez, en un enlace virtual durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza explicó que en el desarrollo habitacional “La Gloria” se están construyendo 280 viviendas y este miércoles 4 de febrero entregarán casas a 96 derechohabientes. Agregó que actualmente hay 19 proyectos contratados que suman 12 mil 400 viviendas en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Comitán y Chiapa de Corzo.

Romero Oropeza comentó que en Chiapas, de acuerdo con el Censo de Vivienda, hacen falta 440 mil casas y anteriormente no se construían, sobre todo para la gente de escasos recursos. Explicó que en el estado, hay 130 mil derechohabientes y 100 mil ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que la meta en Chiapas para el Infonavit es de 34 mil viviendas.

“El 70% de lo que ya se contrató ya inició obra y el restante 30% arrancará obra en este primer semestre. Y adicional a esto, tenemos 20 proyectos más que nos permitirán otras 15 mil viviendas durante este año, quedando pendiente únicamente 6 mil para contratar en el 2027 sin el total de la vivienda de la meta del sexenio”, agregó.

Además, subrayó que desde el 31 de diciembre del año pasado se regularizaron 4 millones 856 mil créditos impagables en todo el país. En el caso de Chiapas, 44 mil derechohabientes ya obtuvieron este beneficio. Informó que 32 mil de estos créditos fueron liquidados en el momento de la reestructuración.

Ambos funcionarios, acompañados de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado, entregaron simbólicamente tres viviendas a derechohabientes y agradecieron a la Mandataria por el apoyo a este programa.

