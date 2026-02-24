De cara al Mundial de Futbol, que arranca el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, diputados locales de Morena y el PAN buscan crear nuevos impuestos en la Ciudad de México.

El legislador morenista Fernando Zárate presentó una iniciativa para modificar el Código Fiscal local y crear un impuesto nuevo a la venta final de bebidas energizantes, saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, como botanas, chocolates, dulces, helados, nieves y paletas de hielo.

“Por supuesto [que podemos crear un impuesto local]. Es un impuesto diferente al Impuesto Especial de Productos y Servicios, que es el famoso IEPS que está tratado en el Congreso federal y que ya tiene cierta carga de impuestos a ciertos productos como bebidas azucaradas o con contenido calórico y azúcar, pero específicamente lo que estamos tratando aquí, que es en punto de venta, es ir a una tiendita, comprar una bebida energizante y me va a costar, no sé, 50 centavos más, algo así sería”, adelantó.

Su propuesta detalla que el impuesto se determinará aplicando la tasa de 4.5% sobre el precio de la venta final de las bebidas energizantes y saborizadas, los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas con contenido alcohólico, excepto las cervezas.

En entrevista con EL UNIVERSAL detalló que seguirá impulsando esta propuesta aunque su partido se resista.

“Yo he presentado iniciativas para crear y elevar impuestos a productos nocivos, agresivos y que le cobran factura a la salud de los mexicanos. La Ciudad no puede, ni debe ser un refugio de empresas que, a costa de la salud, hacen dinero. Le he exigido al secretario de Finanzas que ponga atención y permita la aprobación, porque la Ciudad no es un oasis para estas empresas y no nos deben someter de cara al Mundial. Debemos ser un ejemplo al mundo de verdadero combate a la desigualdad y a la protección de nuestros ciudadanos. El Mundial es para los ciudadanos, no para las empresas”, comentó.

En tanto, el diputado panista Federico Chávez propuso aplicar un impuesto de 3% a los turistas extranjeros que visiten la capital.

Su iniciativa plantea modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles, el Código Fiscal y la Ley de Turismo, todas de la Ciudad, para que los hoteles y restaurantes cobren este impuesto a los turistas de otros países que visiten la capital del país, los cuales serán millones en los próximos meses.

“Lo que estamos buscando es que se le cobre en una cuenta normal en un restaurante, en un bar, este impuesto de 3% a las personas turistas, es decir, si tú no presentas o demuestras que eres ciudadano mexicano se te aplicará este impuesto.

“Que quede claro, sí queremos un nuevo impuesto que no le cueste a los capitalinos y que ayude a enfrentar los retos que tenemos enfrente. Podemos combatir la gentrificación, podemos construir más viviendas para jóvenes, podemos atender la necesidad de presupuesto para el sistema de cuidados y, sobre todo, hacer de esta Ciudad una Ciudad para todos los que la visitan, pero una mejor Ciudad para los capitalinos que viven en ella”, expuso.

Al respecto, el vocero de los diputados locales de Morena, Paulo García, descartó que vayan a crear nuevos impuestos de cara al Mundial. “Aprobamos ya en diciembre el Código Fiscal para 2026. La visión de nuestra bancada es que no se creen más impuestos más allá de lo que aprobamos en el Código Fiscal. Todas las propuestas son bienvenidas, pero en este 2026 ya tenemos una ruta en política hacendaria muy clara y la vamos a cumplir como proyecto de Ciudad”, aseguró a este medio.

No obstante, el coordinador de los legisladores panistas, Andrés Atayde, precisó que sería importante analizar la pertinencia de crear impuestos temporales para el Mundial.

“Me parece que, antes que cualquier otra cosa, deben ser temporales y no permanentes [los impuestos]. Esto, debido a que deben estar enfocados en optimizar la derrama económica como producto de ser una de las sedes del Mundial. Si no fuera así, se terminaría perjudicando a las familias chilangas”, subrayó.