La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el segundo centro bursátil más grande en América Latina, logrará rendimientos positivos por segundo año consecutivo al restar la inflación, prevén bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el referente de la plaza financiera, se incrementó este miércoles 0.5% y finalizó sobre 71 mil 601 puntos, el mejor cierre de la historia.

Esta semana, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) dio a conocer los resultados de la Encuesta Sentimiento del Mercado que aplicó a 14 instituciones del 27 de enero al 3 de febrero pasado.

La media de las proyecciones señala que el indicador de la BMV llegará a 70 mil 778 unidades a final de este año, tras cerrar 2025 en 64 mil 308 puntos, lo que equivale a una ganancia nominal de 10.1% y un avance cercano a 6.1% al quitar la inflación prevista en 2026.

Masari Casa de Bolsa se coloca como la institución más optimista, con una expectativa de 74 mil 200 puntos, mientras que en segundo lugar se encuentra Banorte, que trae un pronóstico de 73 mil 500, seguido de Apalache Análisis, cuya visión indica un cierre en 72 mil 257 unidades.

En el otro extremo, como el más pesimista, se encuentra Banamex, cuya previsión señala que el principal índice bursátil del país despedirá 2026 en 65 mil 900 unidades, seguido de Invex, que calcula 67 mil 200, y Rankia, con 68 mil 500 puntos.

Para los estrategas de Banorte, hay varios catalizadores que seguirán impulsando el apetito por el mercado mexicano este 2026, entre los que destacan la recuperación del crecimiento económico; la resiliencia en la generación de utilidades y flujo operativo de las empresas; el efecto coyuntural, pero positivo, del Mundial de futbol sobre el consumo privado.

Resaltan la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando no sea objeto de una profunda renegociación, lo que no constituye el caso base de Banorte.

Subrayan el contexto de menores tasas de interés; la fuerte reducción de la prima de riesgo y un dólar débil y que apoyaría la entrada de flujos a países con economías emergentes, como México; y una valuación atractiva.

El peso gana

El tipo de cambio se apreció 0.1% el miércoles y finalizó en 17.18 pesos por dólar, el cierre más fuerte de la moneda mexicana en las últimas dos semanas, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Sin embargo, el consenso del sector privado estima que el peso se debilitará y cerrará este año sobre 18.35 , según los resultados de la encuesta que Citi aplicó la semana pasada a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

Sólo la correduría brasileña XP Investments cree que la moneda mexicana ganará mayor terreno, al pronosticar que despedirá 2026 sobre 17.10 unidades. En el otro extremo, como la institución más pesimista, está Banca Mifel, con una proyección de 20.30.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo ayer en 17.67 pesos en ventanillas de Banamex, tres centavos por debajo del martes.

La Secretaría de Hacienda calcula que la paridad al mayoreo cerrará en 18.90, muestran los Criterios Generales de Política Económica 2026.

La dependencia, que encabeza Édgar Amador Zamora, reconoce que una fortaleza cambiaria tiene un saldo negativo para las arcas públicas, debido a que Pemex recibe menos ingresos por cada barril de petróleo que exporta a Estados Unidos, lo que reduce la recaudación del gobierno y eclipsa el ahorro en el pago de la deuda externa.