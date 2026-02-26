La economía mexicana cuenta con estabilidad y credibilidad, lo que le permitirá afrontar la incertidumbre y complejidad mundial, respondió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.

Ante el también exministro de finanzas de Australia, quien visitó México para presentar el documento “Estudios Económicos de la OCDE, México 2026”, el funcionario mexicano dijo que el país “enfrentará un entorno global complejo desde una posición de estabilidad, credibilidad fiscal y transformación estructural”.

El Secretario de Hacienda añadió que “nuestra siguiente fase combinará disciplina macroeconómica con inversión estratégica, innovación, tecnológica y mayor integración regional”.

Consideró que el “estudio económico no es sólo una evaluación externa, es también una herramienta de mejora continua que nos permitirá contrastar avances, identificar áreas de oportunidad y fortalecer nuestras políticas públicas con base en estándares internacionales”.

Comentó que México enfrenta un entorno “global complejo marcado por cambios en la política comercial, presiones geopolíticas, episodios de volatilidad financiera, pero también subraya un elemento central: México enfrente estos retos de una posición de estabilidad que descansa en fundamentos macroeconómicos sólidos, una economía diversificada y una política pública orientada a atender desafíos estructurales”.

Amador dijo que la economía mexicana logró adaptarse a esta complejidad, lo que se mostró con el incremento de las exportaciones a Estados Unidos. Agregó que el consumo interno mostró resiliencia, respaldado por un mercado laboral sólido, crecimiento del ingreso real y programas sociales.

Dijo que coincide con la OCDE en que “la actividad económica se fortalecerá gradualmente conforme se disipen los choques recientes, con menor tasa de interés y condiciones financieras más favorables. La inversión podrá recuperarse en términos de su dinamismo, con inflación más estable y creación de empleo. El consumo seguirá siendo un soporte fundamental de crecimiento de nuestra economía”.

Por su parte, Cormann expuso que a pesar de la resiliencia que se observa en la economía mexicana, de la reducción de la pobreza y de los avances que hay en el país, México debe enfrentar cuatro prioridades, entre las que están el manejo de las finanzas públicas, revertir la informalidad, subir la productividad y transitar hacia una economía verde.

Explicó que es necesario que se tenga una consolidación fiscal, ante el incremento de presiones del gasto derivado de la digitalización y el cambio climático.

Expresó que debe reducirse el déficit fiscal a 3%, luego de que subió a 5% como porcentaje del PIB, un incremento excepcional visto en 2024.

En su discurso hecho en español, a pesar de que su idioma es el inglés, señaló que un plan fiscal debería mantenerse con medidas específicas para lograr la confianza de los inversionistas.

Comentó que el incremento del gasto por pago de intereses redujo el margen fiscal disponible, asimismo, sugirió adoptar un enfoque estratégico y priorizar el gasto hacia áreas para incrementar el presupuesto en educación, y en otras áreas prioritarias. Además de que planteó reducir la evasión fiscal, los regímenes especiales, disminuir las exenciones al IVA, mejorar el cobro catastral y las tenencias.

Pidió potenciar el crecimiento de la productividad, ya que dijo que en el 2023 la productividad creció 0.1% frente al incremento de otros países de América Latina, como Chile con 1.8%.

Agregó que es necesario capacitar a la población e impulsar competencia en telecomunicaciones, infraestructura para reducir brechas de conectividad porque en el 2023 el 52% de los mexicanos tenía acceso a la 5G, frente al 76% del promedio de la OCDE.

Dijo que la tercera prioridad es reducir la informalidad, lo que se logrará si se disminuye la deserción escolar y se promueve la participación de las mujeres en el mercado del trabajo.

“Si se aumenta la capacitación se ampliará la base de contribuyentes y la pobreza disminuirá”, añadió.

Agregó que la cuarta prioridad es acelerar la transición verde, para lo cual se requieren atraer inversiones, contar con regulaciones claras y tarifas predecibles, a fin de aprovechar el gran potencial en energías renovables, en un clima de creciente demanda de electricidad.

