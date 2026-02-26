México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede subir la recaudación, dice

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México debe aumentar su crecimiento económico, fortalecer el Estado de derecho, la eficacia judicial, tener instituciones independientes, proteger al sistema financiero de las redes de criminales y reducir su déficit fiscal.

Sugirió “conservar un marco regulatorio estable y predecible, ya que es igualmente importante para aportar claridad a las decisiones de inversión a largo plazo. Reducir aún más la delincuencia también impulsaría la inversión y mejoraría el bienestar de los ciudadanos”.

Explicó que en 2024, el nivel del déficit fiscal llegó a su nivel más alto en los últimos 35 años, lo que es consecuencia del incremento de los gastos en pagos de intereses, de pensiones no contributivas y del apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), erogaciones que limitan el espacio fiscal.

El organismo consideró que la consolidación fiscal que se lleva a cabo debería avanzar con medidas tanto para el gasto como para los ingresos a fin de no restringir los recursos para áreas claves como la educación, la digitalización, la transición verde, la seguridad y la lucha contra el crimen.

En el documento “Estudios Económicos de la OCDE: México 2026”, que dio a conocer hoy, la Organización explicó que “revitalizar el crecimiento se mantiene como una prioridad clave”, porque, a pesar de que, la pobreza se redujo de 36% en 2022 a 30% en 2024, debe reconocerse que en las últimas dos décadas hubo un débil desempeño y estancamiento de la productividad.

Agregó que México está particularmente expuesto a las restricciones comerciales porque más del 80% de las exportaciones mexicanas se envían a Estados Unidos, un país con el que hay una gran integración de las cadenas de proveeduría.

Un aumento de la tasa arancelaria sobre las exportaciones hacia Estados Unidos ha empezado a impactar las exportaciones, particularmente del sector automotriz, aunque el impacto completo se espera en el mediano plazo. Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayuda a mantener la competitividad comercial”.

Mejorar la gobernanza, clave para impulsar el crecimiento: OCDE

En el texto, la OCDE recomendó mejorar la gobernanza como factor esencial para impulsar el crecimiento y la productividad, lo que significa fortalecer el Estado de derecho, la independencia de facto de las instituciones y la eficacia judicial, ya que ello permitirá aumentar la ejecución de contratos y la confianza de los inversionistas.

Añadió que proteger "el sistema financiero de las redes criminales sigue siendo una prioridad constante. Las autoridades financieras mexicanas han establecido marcos y procedimientos para abordar los riesgos potenciales, y mantener una estrecha coordinación entre los reguladores financieros, la fiscalía, las agencias de seguridad, así como con socios internacionales, lo que ayudará a sostener estos esfuerzos”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dijo que aún hay espacio para que México incremente la recaudación de impuesto porque es el país con menor nivel de ingreso por impuesto con respecto al PIB, entre los países del organismo.

Agregó que la informalidad tiene que ver con el bajo nivel educativo de los mexicanos, por lo que dijo que es necesario impulsar un incremento de capacidades y asegurarse que la población termine al menos el nivel secundaria, aunque también hay que mejorar la calidad de la educación en los siguientes niveles.

Asimismo hay que expandir los servicios de apoyo para cuidado de niños pequeños y adultos mayores para incrementar la participación de la mujer.

