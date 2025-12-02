Más Información

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Van contra trata en estaciones de autobuses

Van contra trata en estaciones de autobuses

Prada completa la adquisición de Versace por mil 450 millones de dólares

Prada completa la adquisición de Versace por mil 450 millones de dólares

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos () estimó que México mejorará su crecimiento los próximos años, aunque se mantendrá por debajo del 2%, lo que tiene que ver con la incertidumbre, los y el bajo empleo formal.

En su reciente edición del Panorama Económico 2025, el organismo aseguró que el país cerrará 2025 en 0.7%, aunque las perspectivas de los expertos consultados por el (Banxico) estiman 0.3%.

Para 2026 el organismo espera 1.2% y en 2027 el PIB subiría 1.7%, todo ello en medio de una incertidumbre global y mundial débil.

Lee también

Todo ello se dará en un entorno global de incertidumbre, donde se espera un crecimiento de 3.2% en este año, para reducirse a 2.9% el próximo y repuntar a 3.1% en 2027, además de esperarse que la retorne gradualmente a los objetivos en la mayor parte de las economías a mediados del 2027.

Previsiones de la OCDE sobre desempleo y exportaciones

Calculó que la inflación cerrará este año en 3.8%, bajará a 3.3% el próximo año y en 2027 se reducirá a 2.9%. La como porcentaje de la fuerza laboral subirá de 2.7% a 2.9% el próximo año.

En tanto que las exportaciones de bienes y servicios registrarán una , luego de esperarse un cierre de 8.5% en 2025, caerá a 1.8% en 2026 y en 2027 estará en 2.6%.

Lee también

Dicho organismo dijo que espera que los aranceles para productos mexicanos, a pesar de la revisión del , se mantengan en 25% durante el 2026 y 2027.

Agregó que “el consumo privado está moderándose en línea con la desaceleración de la generación de , particularmente en el sector manufacturero”.

La OCDE espera que “el consumo público y la inversión se mantendrán contenidos, dado el continuo proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y la incertidumbre”.

Lee también

Tasas de interés

En sus pronósticos, la Organización afirmó que “la caída de las brindará algún apoyo a la , pero se espera que su recuperación sea gradual, reflejando la persistente incertidumbre tanto interna como internacional”.

Aseguró que de implementarse un marco fiscal en el mediano plazo podría reducirse el déficit y crearse un mejor espacio para atraer inversiones que mejoren la productividad, particularmente en educación.

En torno a la inflación, dijo que si se quiere alcanzar el objetivo de 3%, Banco de México “debería mantener un ciclo de relajación prudente y basado en los datos”.

Lee también

La OCDE dijo que el (T-MEC) ha servido de importante escudo contra el aumento de las restricciones comerciales e incertidumbre continua.

Sobre todo, porque la mayor parte de las que cumplen con el T-MEC entran al mercado estadounidense sin pagar aranceles, por lo que de cumplir con dicho acuerdo, un 50% a principios del año, subió a 80% en los meses recientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]