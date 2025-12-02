Más Información

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Tepito, un centro de resistencia cultural

París.- El secretario general de la , Mathias Cormann, consideró que la gran prioridad económica es “un diálogo constructivo” para reducir las y, aun sin nombrar directamente a Estados Unidos, subrayó que reducir los aranceles traería mayor .

En concreto, reducir los en 1.5 puntos porcentuales permitiría un aumento del (PIB) mundial de cerca de 0.3 puntos, destacó Cormann en la presentación a la prensa del informe semestral de Perspectivas de la Organización para la (OCDE).

El impacto sería de 0.2 puntos en las economías avanzadas y de más de 0.3 puntos en las economías y mercados emergentes.

Otro de los efectos que tendría esa rebaja de los sería una menor inflación, en concreto unos 0.22 puntos menos globalmente, con un descenso de 0.15 puntos en las economías avanzadas y de 0.22 en las economías emergentes.

El impacto de bajar los aranceles sería de 0.2 puntos en las economías avanzadas y de más de 0.3 puntos en las economías y mercados emergentes.

En su informe de Perspectivas, la OCDE se mostró algo menos pesimista sobre el impacto de las subidas de aranceles decididas por el presidente estadounidense, , de lo que había anticipado en sus precedentes previsiones que había publicado en septiembre (las interinas) y en junio.

Esa revisión es particularmente significativa para Estados Unidos, ya que ahora se espera un incremento del del 2% este año (dos décimas más de lo calculado en septiembre y cuatro más que en junio), del 1.7% en 2026 (dos décimas más que en septiembre) y un 1.9% en 2027.

La directora de política e investigación de la OCDE, Asa Johansson, indicó que el efecto menos fuerte de lo esperado hace unos meses de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de muchos de sus principales socios comerciales se debe a dos factores.

Por una parte, Johansson precisó que las empresas están utilizando sus reservas acumuladas para compensarlos en parte y también están reduciendo sus márgenes de beneficio “para amortiguar algunos ”.

Otro de los efectos que tendría esa rebaja de los aranceles sería una menor inflación.
Otro de los efectos que tendría esa rebaja de los aranceles sería una menor inflación.

Por otra, advirtió de que hay una diferencia entre el momento en que se anuncia el ascenso de los aranceles y el de su aplicación, y apostilló que al cabo del tiempo tendrán un sobre los precios y sobre el consumo.

Johansson se refirió igualmente a que las de bajos tipos de interés están favoreciendo la actividad y en la misma línea está actuando el tirón de la inversión relacionada con la , particularmente fuerte en Estados Unidos.

En la primera mitad del año, las inversiones en tecnologías de la información y la comunicación representó en Estados Unidos cerca del 0.5% de su PIB, un porcentaje netamente superior al de la media en el periodo 2023-2024 y también claramente por encima del constatado en otros países desarrollados.

