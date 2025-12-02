París.- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, consideró que la gran prioridad económica es “un diálogo constructivo” para reducir las tensiones comerciales y, aun sin nombrar directamente a Estados Unidos, subrayó que reducir los aranceles traería mayor crecimiento económico.

En concreto, reducir los aranceles en 1.5 puntos porcentuales permitiría un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial de cerca de 0.3 puntos, destacó Cormann en la presentación a la prensa del informe semestral de Perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El impacto sería de 0.2 puntos en las economías avanzadas y de más de 0.3 puntos en las economías y mercados emergentes.

Lee también Confían en el gobierno 52% de mexicanos: OCDE

Otro de los efectos que tendría esa rebaja de los aranceles sería una menor inflación, en concreto unos 0.22 puntos menos globalmente, con un descenso de 0.15 puntos en las economías avanzadas y de 0.22 en las economías emergentes.

El impacto de bajar los aranceles sería de 0.2 puntos en las economías avanzadas y de más de 0.3 puntos en las economías y mercados emergentes. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En su informe de Perspectivas, la OCDE se mostró algo menos pesimista sobre el impacto de las subidas de aranceles decididas por el presidente estadounidense, Donald Trump, de lo que había anticipado en sus precedentes previsiones que había publicado en septiembre (las interinas) y en junio.

Esa revisión es particularmente significativa para Estados Unidos, ya que ahora se espera un incremento del PIB del 2% este año (dos décimas más de lo calculado en septiembre y cuatro más que en junio), del 1.7% en 2026 (dos décimas más que en septiembre) y un 1.9% en 2027.

Lee también El último jalón: obligaciones patronales que no debes pasar por alto en este cierre de año

La directora de política e investigación de la OCDE, Asa Johansson, indicó que el efecto menos fuerte de lo esperado hace unos meses de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de muchos de sus principales socios comerciales se debe a dos factores.

Por una parte, Johansson precisó que las empresas están utilizando sus reservas acumuladas para compensarlos en parte y también están reduciendo sus márgenes de beneficio “para amortiguar algunos aumentos de los precios”.

Otro de los efectos que tendría esa rebaja de los aranceles sería una menor inflación.

Por otra, advirtió de que hay una diferencia entre el momento en que se anuncia el ascenso de los aranceles y el de su aplicación, y apostilló que al cabo del tiempo tendrán un impacto sobre los precios y sobre el consumo.

Lee también México tendrá menor ingreso por remesas en 2026, alerta BBVA; política migratoria de EU, principal causa

Johansson se refirió igualmente a que las políticas monetarias de bajos tipos de interés están favoreciendo la actividad y en la misma línea está actuando el tirón de la inversión relacionada con la inteligencia artificial, particularmente fuerte en Estados Unidos.

En la primera mitad del año, las inversiones en tecnologías de la información y la comunicación representó en Estados Unidos cerca del 0.5% de su PIB, un porcentaje netamente superior al de la media en el periodo 2023-2024 y también claramente por encima del constatado en otros países desarrollados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss