La economía mexicana se habría estancado en octubre pasado, luego del retroceso de septiembre, revelan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una disminución mensual de 0.5% en septiembre, mientras que en octubre no reportó variación.

En este contexto, el sector servicios habría registrado un retroceso mensual estimado de 0.2% en octubre, luego de un crecimiento de 0.1% en septiembre.

El sector industrial habría reportado un avance de 0.1% en el décimo mes del año. Foto: Archivo / CUARTOSCURO

Por su parte, el sector industrial habría reportado un avance de 0.1% en el décimo mes del año, luego de una caída ya observada de 0.4% en el periodo inmediato anterior.

El IOAE anticipa para octubre de 2025 un crecimiento anual mínimo de 0.02% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Se espera una disminución de 2.1% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.9%, en el periodo de referencia.

El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Así, mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.

