Pachuca, Hidalgo.- El refuerza la vigilancia y control pecuario, ante la confirmación de nueve casos de , por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Los casos fueron localizados en bovinos de los de Huehuetla, Tianguistengo, Xochicoatlán, Huautla, San Bartolo Tutotepec, La Misión y Lolotla, mientras que seis muestras adicionales se encuentran en proceso de diagnóstico.

De acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, la atención se desarrolla de manera coordinada entre la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) del Senasica.

Así como del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en sus ámbitos federal y estatal, la Secretaría de Salud, el programa Sembrando Vida y las presidencias municipales.

Autoridades piden no generar pánico entre la población, y revisar constantemente a sus animales. Foto: Especiales.
Además, se consigna que, mediante brigadas técnicas especializadas, se realizan revisiones sanitarias en los hatos, curación de heridas en el ganado, desinfección de corrales y monitoreo de la mosca responsable de la infestación, con el objetivo de contener su dispersión y proteger la sanidad pecuaria.

Las autoridades estatales dijeron que el gusano barrenador no es contagioso entre hatos, por lo que llamaron a la población a no generar pánico. La medida preventiva más importante es la revisión constante del ganado para detectar y atender oportunamente heridas expuestas.

Asimismo, se asegura que el Senasica no establece cuarentenas ni ordena el sacrificio de animales por presencia de GBG. Ante cualquier sospecha, los productores pueden reportar al teléfono 800 751 21 00 o vía WhatsApp al 55 39 96 44 62 para recibir atención técnica inmediata.

El gobierno de Hidalgo reitera su compromiso de mantener vigilancia permanente y fortalecer la coordinación interinstitucional para salvaguardar la sanidad ganadera del estado y contribuir a la protección del sector pecuario a nivel nacional.

