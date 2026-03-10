Luego de que el Consejo Nacional de Morena indicó que para el 22 de junio se elegirán a los Coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones de gubernaturas en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las reglas del partido.

“Pues es lo que decidió Morena. Yo no participo ya en esos detalles. Ellos toman sus decisiones de acuerdo al análisis que hacen de cuándo consideran que pueden tener los coordinadores, les llaman, de la transformación y ya después, dentro del marco de las leyes electorales, pues harán sus campañas”, dijo durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo.

Morena define reglas para proceso interno 2026-2027

El sábado 7 de marzo, integrantes y liderazgos del partido compartieron las reglas que se avalaron en el Acuerdo por el que se aprueban los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de coordinadores estatales, distritales y municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación.

Lee también Morena se alista para prohibir el nepotismo

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, afirmó que será el 22 de junio cuando se espera que haya definiciones sobre quiénes serán los coordinadores o precandidatos de Morena a los gobiernos estatales que se elegirán.

El acuerdo emitido y votado por unanimidad, según afirmó Alfonso Durazo, presidente del Consejo General de Morena, también incluyó el método de selección para los coordinadores de defensa de la transformación a nivel estatal, distrital y municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr