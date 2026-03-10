La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que México no fue invitado a participar en la llamada cumbre regional Escudo de las Américas, realizada por Estados Unidos junto a 12 países latinoamericanos afines al gobierno de Donald Trump.

“No, no fuimos invitados, pero no, no necesitábamos ser invitados porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, señaló la Jefa del Ejecutivo durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo.

Cuestionada sobre esta reunión de países como: Ecuador, gobernado por Daniel Noboa; El Salvador, gobernado por Nayib Bukele; y Argentina, con el gobierno de Javier Milei, donde se discutieron temas migratorios, de seguridad y combate al crimen organizado, el pasado 7 de marzo. La Mandataria mexicana declaró:

“Pues es lo que decidió (Donald Trump), ¿verdad? Lo que he comentado es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos. [...] Cada mes hay una reunión de ese grupo de trabajo de los equipos para seguir avanzando en los temas de seguridad. Entonces, nosotros desde antes ya teníamos un acuerdo con Estados Unidos”, explicó.

Sheinbaum Pardo indicó que, más allá de las declaraciones, el gobierno de México tiene una relación permanente con el Departamento de Estado, el Comando Norte y distintas instituciones de seguridad de Estados Unidos: “Los resultados de disminución de tráfico de fentanilo de México - Estados Unidos que se ven claramente en los datos que presentamos”, dijo.

Durante el encuentro del sábado pasado, el presidente Donald Trump estableció una alianza de 13 países de la región para “destruir” con la fuerza militar a los cárteles, y acusó que México es el “epicentro de la violencia” de estas organizaciones criminales.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, declaró Trump al inaugurar la reunión.

