La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy martes recibirá a un grupo de empresarios de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, entre ellos representantes de empresas como Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca, y que están interesados en invertir en México.

“Tienen aquí algunos días. Han estado reuniéndose con el Gabinete Económico y el día de hoy los voy a recibir justo aquí en el salón de Tesorería y están interesados en invertir en México.

“Son los principales empresarios de los Países Nórdicos, uno de ellos de una familia muy importantes, y pues va a ser un diálogo, están interesados en invertir en distintos temas”, dijo en conferencia de prensa

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente dio la bienvenida a México a más de 80 directores y directoras ejecutivas de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

“El comercio entre México y la región de los países nórdicos supera los cinco mil millones de dólares anuales, con más de 500 empresas nórdicas operando en nuestro país, en sectores como telecomunicaciones, manufactura avanzada, ingeniería, productos farmacéuticos, energías renovables, equipo de transporte y tecnologías industriales. Por ello, la SRE facilita el diálogo entre los gobiernos y el sector privado para identificar oportunidades de inversión y promoción comercial".

La Cancillería detalló que la delegación forma parte de una iniciativa anual del Grupo Wallenberg que reúne a empresas de los cuatro países para realizar vistas de alto nivel a distintos mercados internacionales, siendo México el destino elegido en 2026 y la primera misión empresarial de este tipo realizada por ellos en nuestro país.

