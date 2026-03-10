La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los casos de presuntas agresiones, acoso y abuso denunciados por mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas serán investigados y revisados para garantizar que no exista impunidad y que las víctimas cuenten con mecanismos de protección y denuncia confiables.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre reportes que documentan más de 500 denuncias presentadas desde 2012 por presuntos abusos dentro del Ejército, ante lo cual sostuvo que las instituciones militares han fortalecido sus protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas.

Explicó que cuando los hechos constituyen delitos del fuero común, los elementos castrenses no solo enfrentan procesos internos, sino que también son puestos a disposición de autoridades civiles.

“Un militar no solo es juzgado por su propia ley, sino que es entregado a la Fiscalía General de la República cuando corresponde”, señaló.

La presidenta indicó que ha solicitado tanto al Ejército como a la Marina reforzar las áreas encargadas de atender denuncias por acoso, abuso o violencia sexual, con el objetivo de que las mujeres militares puedan denunciar en un entorno seguro.

“Lo que queremos es que cualquier compañera de las Fuerzas Armadas que haya sido abusada pueda denunciar en un marco de toda confianza y recibir protección y apoyo”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar la seguridad de las mujeres que integran corporaciones de seguridad y defensa, quienes —dijo— también requieren respaldo institucional.

“Queremos la protección de todas las mujeres de México y, en particular, de mujeres policías y mujeres de las Fuerzas Armadas que dan su vida para apoyar al pueblo”, expresó.

La mandataria aseguró que existen investigaciones en curso y personas detenidas derivadas de denuncias recientes, al mencionar como ejemplo un caso ocurrido en Colima, donde un oficial fue arrestado tras una acusación.

Asimismo, señaló que en su administración se han presentado denuncias que derivaron en sanciones, por lo que rechazó que exista impunidad dentro de las instituciones militares.

jc/apr