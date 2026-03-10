Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Diputados avalan terna para elegir titular de la ASF; Colmenares queda fuera

"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

El secretario de la Defensa Nacional, , aseguró que durante el operativo militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , las Fuerzas Armadas al pedirle que se rindiera; sin embargo, elementos del Ejército respondieron al fuego tras ser agredidos, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Durante la conferencia de la presidenta , el general explicó que toda operación militar se rige por órdenes específicas que obligan al personal a actuar bajo protocolos estrictos y evitar el uso indiscriminado del armamento.

“Todo el personal tiene que apegarse a la ley nacional de uso racional de la fuerza; no pueden utilizar su armamento si no está en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue el caso”, afirmó.

Operativo para detener a "El Mencho" derivó en enfrentamiento armado

Trevilla Trejo detalló que el operativo derivó en un en el que murieron dos oficiales y un elemento de tropa, luego de que los militares fueran atacados en distintos momentos de la intervención.

Al ser cuestionado, Trevilla indicó que primero ocurrió una agresión en una , donde fallecieron dos integrantes del Ejército.

Posteriormente, en un donde se encontraba Oseguera Cervantes acompañado por dos escoltas, fuerzas especiales lograron rodearlo y .

“El Mencho hizo fuego y el personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, señaló.

Se solicitó apoyo para "El Mencho" tras herirlo en enfrentamiento

El funcionario indicó que participaron dos equipos de fuerzas especiales, integrados por alrededor de 14 elementos, quienes tras el enfrentamiento brindaron tanto a los heridos como al propio objetivo criminal.

El titular de la Defensa explicó que, conforme al protocolo militar, tras resultar herido el líder criminal se le proporcionaron primeros auxilios y se solicitó apoyo aéreo para su traslado.

“Cuando están heridos, se les proporcionan los primeros auxilios y ”, puntualizó.

Investigación en manos de la Fiscalía

Ante cuestionamientos sobre las circunstancias de la muerte y la imposibilidad de , Trevilla subrayó que todas las pruebas, fotografías y evidencias del operativo fueron entregadas a la Fiscalía General de la República (), instancia responsable de realizar los peritajes y la necropsia correspondiente.

“La fiscalía hizo toda la . Ellos realizan todos los peritajes; esa es la manera de comprobar que se actuó conforme a la ley”, indicó.

El secretario sostuvo que las Fuerzas Armadas buscaron su captura; no obstante, los militares tenían ante el riesgo real contra sus vidas.

“Se intentó capturarlo vivo, pero se estaba muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”, enfatizó.

El general reiteró que la actuación del Ejército se realizó bajo los protocolos legales vigentes y que será la autoridad ministerial la encargada de determinar oficialmente las circunstancias del .

