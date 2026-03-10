El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que durante el operativo militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", las Fuerzas Armadas intentaron detenerlo con vida al pedirle que se rindiera; sin embargo, elementos del Ejército respondieron al fuego tras ser agredidos, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó que toda operación militar se rige por órdenes específicas que obligan al personal a actuar bajo protocolos estrictos y evitar el uso indiscriminado del armamento.

“Todo el personal tiene que apegarse a la ley nacional de uso racional de la fuerza; no pueden utilizar su armamento si no está en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue el caso”, afirmó.

Lee también El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de coca y precursores químicos

Operativo para detener a "El Mencho" derivó en enfrentamiento armado

Trevilla Trejo detalló que el operativo derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron dos oficiales y un elemento de tropa, luego de que los militares fueran atacados en distintos momentos de la intervención.

Al ser cuestionado, Trevilla indicó que primero ocurrió una agresión en una zona de cabañas, donde fallecieron dos integrantes del Ejército.

Posteriormente, en un zona de cabañas donde se encontraba Oseguera Cervantes acompañado por dos escoltas, fuerzas especiales lograron rodearlo y le ordenaron rendirse.

“El Mencho hizo fuego y el personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, señaló.

Lee también Lucha Tapalpa contra el estigma

Se solicitó apoyo para "El Mencho" tras herirlo en enfrentamiento

El funcionario indicó que participaron dos equipos de fuerzas especiales, integrados por alrededor de 14 elementos, quienes tras el enfrentamiento brindaron atención médica inmediata tanto a los heridos como al propio objetivo criminal.

El titular de la Defensa explicó que, conforme al protocolo militar, tras resultar herido el líder criminal se le proporcionaron primeros auxilios y se solicitó apoyo aéreo para su traslado.

“Cuando están heridos, se les proporcionan los primeros auxilios y se trata de estabilizar de inmediato”, puntualizó.

Lee también “El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Investigación en manos de la Fiscalía

Ante cuestionamientos sobre las circunstancias de la muerte y la imposibilidad de capturarlo vivo, Trevilla subrayó que todas las pruebas, fotografías y evidencias del operativo fueron entregadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia responsable de realizar los peritajes y la necropsia correspondiente.

“La fiscalía hizo toda la necropsia de ley. Ellos realizan todos los peritajes; esa es la manera de comprobar que se actuó conforme a la ley”, indicó.

El secretario sostuvo que las Fuerzas Armadas buscaron su captura; no obstante, los militares tenían derecho a defenderse ante el riesgo real contra sus vidas.

Lee también Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

“Se intentó capturarlo vivo, pero se estaba muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”, enfatizó.

El general reiteró que la actuación del Ejército se realizó bajo los protocolos legales vigentes y que será la autoridad ministerial la encargada de determinar oficialmente las circunstancias del abatimiento del líder criminal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr