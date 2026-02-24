El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reveló que se logró ubicar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego que una de sus parejas sentimentales se reunió con él en Tapalpa, Jalisco.

En la conferencia de prensa presidencial y al dar una crónica detallada del operativo, que calificó de “exitoso”, con voz entrecortada el general secretario envió su pésame a los familiares de los elementos que perdieron la vida en este operativo contra el líder del CJNG y aseguró que esto demostró la fortaleza del Estado mexicano.

Fuerzas de elite

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general Trevilla Trejo detalló que el 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia militar se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco, para reunirse con el narcotraficante.

Un día después, el 21 de febrero, la pareja de El Mencho se retiró del inmueble y se obtuvo información de que el líder criminal permanecía en ese lugar junto con un círculo de seguridad. Ese mismo día, reveló, se determinó la planeación del operativo para detenerlo.

Con esta información, explicó, se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales y de élite del Ejército, de la Guardia Nacional (GN) y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Señaló que una vez que se corroboró la presencia de El Mencho la fuerza operativa se desplazó para detenerlo y al notar la presencia del personal militar sus escoltas abrieron fuego contra los soldados y guardias nacionales.

Detalló que El Mencho dejó un grupo en el área de cabañas para detener el avance y que agredió a los elementos militares, quienes repelieron la agresión.

Informó que en el enfrentamiento, que calificó como “muy violento”, fallecieron ocho presuntos delincuentes y se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos racers, cartuchos y cargadores; además, dos militares fueron heridos.

Oculto en la maleza

El titular de la Sedena detalló que El Mencho y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa, por lo que se tendió un cerco que logró fijarlo. Al notar la presencia de los militares, los criminales usaron sus armas e impactaron un helicóptero, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco.

“Posteriormente, el personal militar repelió la agresión y fue en ese momento que resultó herido El Mencho junto con dos de sus escoltas y cuando se detuvo a dos delincuentes más, se aseguraron armas largas y cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos.

“Una vez que se controló la situación, el personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaban El Menchoy su círculo de seguridad, sus dos escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves”.

Pero El Mencho y sus escoltas, explicó, fallecieron en el trayecto, por lo que fue necesario trasladarlos en un helicóptero a Morelia, Michoacán, y luego a bordo de un avión caza a la Ciudad de México.