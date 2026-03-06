Zapopan, Jalisco.- Cinco días después de la sepultura de Nemesio Oseguera Cervantes alías El Mencho, la tumba del líder criminal permanece cubierta por más de una decena de coronas de luto y arreglos florales de rosas rojas y blancas.

Algunos de ellos forman figuras de gallo, símbolo recurrente en la estética que rodeaba al fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sepulcro se encuentra en el Recinto de la Paz, un cementerio ubicado a menos de un kilómetro del lugar donde este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia matutina acompañada de autoridades estatales.

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Jalisco (06/03/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

En el camposanto no hay presencia visible de fuerzas federales ni estatales. Tampoco soldados, como ocurrió el día de la sepultura, cuando elementos del Ejército resguardaron la zona mientras la carroza con los restos del capo ingresaba al panteón.

Sin embargo, la vigilancia parece no haber desaparecido del todo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el lugar, fue posible observar a personas que, desde distintos puntos del panteón, seguían con la mirada a quienes se acercaban a la tumba.

Así luce la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" en panteón de Zapopan, Jalisco a cinco días de su sepultura (06/03/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

Algunos de ellos fotografiaban discretamente con teléfonos celulares, se tratan de los llamados “halcones”, vigilantes que monitorean movimientos en zonas controladas por el crimen organizado, en este caso donde descansa su líder criminal abatido por las Fuerzas Armadas el pasado 22 de febrero.

La tumba, cubierta de flores frescas y algunas ya marchitas, se ha convertido en una zona de interés por los restos de Oseguera Cervantes que fueron reclamados por sus familiares ante la Fiscalía General de la República (FGR) y trasladados para su entierro en este municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

Mientras tanto, el gobierno federal ha buscado marcar distancia respecto al operativo que acompañó el traslado del cuerpo.

Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el despliegue de fuerzas federales y estatales que escoltó la carroza fúnebre en Zapopan tuvo como objetivo proteger a la población y evitar incidentes, no brindar seguridad al líder criminal.

El funcionario también descartó que exista actualmente un operativo especial en el panteón para impedir visitas a la tumba de "El Mencho".

Así, entre coronas de luto, arreglos florales y miradas que parecen registrar cada movimiento, el lugar donde descansa uno de los criminales más buscados durante años permanece abierto al público… aunque no necesariamente sin vigilancia.

