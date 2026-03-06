Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que el dispositivo de seguridad que incluyó elementos de fuerzas federales y estatales, y acompañó la carroza con el cuerpo de “El Mencho” en Zapopan, fue para proteger a la ciudadanía y no para “escoltar” al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, al funcionario se le expuso la indignación de las madres buscadoras y colectivos de búsqueda al ver la supuesta protección del cuerpo del criminal en el panteón Recinto de la Paz en dicho municipio.

-”Algunas personas decían que lo estaban como escoltando, cuidando, cuando fue una persona que generó violencia, que estaba acusado de cometer distintos delitos y estas imágenes de que estuvieran las fuerzas federales custodiando generó esta inconformidad, ¿qué responden a esta custodia del Gobierno Federal a este capo?”, se le cuestionó.

Lee también Harfuch destaca presencia de seguridad en Jalisco tras caída de "El Mencho"; reporta baja del 26% en delitos de extorsión

-“Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie. Fue para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad y así se logró, no hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía”, contestó el funcionario.

Harfuch descarta operativo en panteón donde está "El Mencho"

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC descartó que haya un operativo en el panteón para evitar que se visite a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Respecto a la percepción de inseguridad que se vive en Tapalpa luego de la captura y abatimiento del narcotraficante el domingo 22 de febrero pasado, García Harfuch señaló que los disturbios y bloqueos terminaron en las primeras 48 horas y actualmente todo está normalizado en Jalisco.

Lee también ¿Desaparece el CJNG tras muerte de "El Mencho"?; esto responde Omar García Harfuch

“Hay un reforzamiento por parte del gabinete de Seguridad, hay más elementos del Ejército, de Guardia Nacional y va a haber un patrullaje permanente en el estado, hay un reforzamiento permanente”, dijo el secretario.

Aseguró que tres días después de los bloqueos en distintas zonas de Jalisco se terminaron y todo estaba “perfectamente normalizado”. Indicó que a la fecha, no se ha registrado ningún tipo de incidencia delictiva como la que hubo en Puerto Vallarta, Tapalpa y la zona metropolitana de Jalisco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr