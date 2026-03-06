Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó que van 47 personas detenidas por el caso del Racho Izaguirre, a un año de los hallazgos en este predio en Teuchitlán, Jalisco.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que “lo que se ha encontrado, son más indicios de un centro de adiestramiento”.

“De este caso, van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa.

Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco (06/03/2026). Foto: Presidencia

“Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este por este hecho”, dijo.

Señaló el secretario de Seguridad que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, debe dar la información.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la información relacionada con este caso la tiene que dar la FGR.

“Hay que esperar a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación para dar toda la información”, dijo la Presidenta.

“Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar”, agregó el secretario de Seguridad.

Sheinbaum contra la impunidad en caso del Rancho Izaguirre

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Jalisco (06/03/2026). Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que han habido detenciones en Jalisco de presidentes municipales, como el de Teuchitlán y Tequila.

“Esto no quiere decir que haya una investigación particular sobre los presidentes municipales, sino que ahí donde hay delitos, donde se hacen las investigaciones, pues se puede encontrar alguna persona, un funcionario público vinculado con la delincuencia organizada y ahí la orientación, la instrucción y nuestra visión es cero impunidad, y así vamos a seguir trabajando en todo el país”, dijo al destacar la importancia de las denuncias ciudadanas.

Insistió en su estrategia de seguridad que tiene dos brazos: la atención a las causas, particularmente a los jóvenes, y la cero impunidad.

