A menos de 100 días de que inicie la Copa FIFA 2026, y ante la llegada de millones de visitantes a México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán para dar seguridad en este evento deportivo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ese viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch destacó que esta estrategia para el Mundial contempla coordinación internacional con Canadá y Estados Unidos.

“Diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades”, expuso.

Gobierno federal y FIFA instalan mesa de coordinación estratégica para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Especial

“Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de la alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026”, detalló el titular de la SSPC.

Como parte de estos trabajos, indicó que se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede, de manera específica en Jalisco.

García Harfuch resaltó que se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estado; también en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para delegaciones y asistentes.

“Con estas acciones, el gobierno de México refirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud”, dijo.

