La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está garantizada la seguridad para todos los visitantes que asistirán a la Copa del Mundo en México, al destacar la coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades estatales.

Durante su conferencia, la Mandataria federal adelantó que este miércoles se llevará a cabo una reunión entre representantes de la FIFA y la Secretaría de Seguridad para revisar los avances del operativo previsto para el torneo internacional.

Al ser cuestionada sobre las acciones de seguridad tras operativos recientes contra el crimen organizado, Sheinbaum afirmó que el país cuenta con un despliegue institucional sólido para proteger a turistas y aficionados.

“Está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año”, señaló.

La Presidenta explicó que el encuentro con la FIFA abordará temas de seguridad y logística relacionados con la organización del evento, con el objetivo de asegurar que la justa deportiva se desarrolle sin incidentes.

Asimismo, reiteró que habrá vigilancia y revisiones suficientes para evitar cualquier problema y garantizar que el Mundial sea “un gran mundial, pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”.

La reunión se realizará en instalaciones de la Secretaría de Seguridad, como parte de los preparativos finales rumbo al torneo internacional.

