La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca no afecta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al señalar que la televisora ya liquidó en su totalidad el adeudo que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que existen dos casos distintos relacionados con empresas del mismo grupo: uno correspondiente a TV Azteca y otro a Elektra, cuyos pagos se realizan conforme a un esquema establecido por la ley.

“Son dos adeudos, uno de TV Azteca y el otro es de Elektra. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto, y Elektra, ayer se depositó el primer pago mensual”, afirmó.

Lee también Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

Detalló que el adeudo fiscal de TV Azteca, cercano a los 10 mil millones de pesos, fue cubierto en su totalidad hace aproximadamente un mes.

En tanto, Elektra mantiene un adeudo mayor, cuyo pago se realizará mediante un esquema que contempla un anticipo inicial y, posteriormente, pagos mensuales.

Según explicó, el monto total asciende a alrededor de 32 mil millones de pesos, con pagos mensuales cercanos a mil 200 millones de pesos durante un periodo aproximado de 18 meses.

“Se hizo el pago inicial y el día de ayer ya se pagó el primer pago mensual […] es el pago más grande que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal en el país”, señaló.

Lee también 8M: Sheinbaum dice que “es probable” que sí se blinde Palacio Nacional; "hay muchos avances para las mujeres, pero falta más", dice

Sheinbaum subrayó que el proceso de concurso mercantil anunciado por TV Azteca corresponde a una decisión empresarial y no tiene relación con los adeudos fiscales previamente existentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr