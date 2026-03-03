Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

La agencia Moody’s Investors Service señaló que el proceso de concurso mercantil voluntario iniciado por TV Azteca no tiene un impacto material en el perfil crediticio de Grupo Elektra, pese a que ambas compañías comparten al mismo accionista controlador.

El pasado 26 de febrero de 2026, TV Azteca informó que presentó una solicitud para acogerse a concurso mercantil con el objetivo de llevar a cabo una reorganización financiera, corporativa y operativa que le permita continuar como negocio en marcha.

Moody’s explicó que, aunque existen vínculos operativos entre ambas empresas, operan bajo estructuras organizacionales independientes y la exposición económica de Elektra hacia la televisora es limitada, dado que las transacciones entre ambas no son significativas.

En el segmento comercial de Elektra, una parte relevante de la publicidad se realiza a través de los canales de TV Azteca. Además, existen contratos para la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, contables y legales, así como colaboración en proyectos comerciales e industriales.

La calificadora prevé que estos servicios se mantengan durante el proceso concursal, dada su importancia operativa para la televisora.

Situación de TV Azteca no impactará Elektra ni Banco Azteca, prevén

Sin embargo, desde el punto de vista financiero, la exposición es marginal. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, las cuentas por cobrar de Elektra a TV Azteca ascendían a 14 millones de pesos, frente a una posición de efectivo de 11 mil 571 millones de pesos y un portafolio de inversiones de corto y largo plazo por 16 mil 214 millones. El segmento comercial generó 13 mil 345 millones de pesos en flujo al cierre del año.

En cuanto al segmento financiero, Moody’s estimó que la situación de TV Azteca tampoco tendrá efectos relevantes en el perfil de Banco Azteca (A.mx estable). Al cierre de 2025, el banco mantenía únicamente una carta de crédito emitida por Bancomext por aproximadamente 13.5 millones de dólares relacionada con la televisora. Esta operación representaba menos de 0.1% de los activos totales y menos de 0.5% del capital contable de la institución.

Banco Azteca no registra exposición crediticia directa con TV Azteca como parte relacionada desde el tercer trimestre de 2023. Al cierre de diciembre de 2025, el banco reportó un retorno sobre activos de 2.0%, un índice de morosidad de 6.3%, superior al 2.2% del sistema bancario, y un índice de capitalización de 15.5%.

Moody’s indicó que tampoco se anticipan impactos en Seguros Azteca Daños ni en Seguros Azteca. Durante 2025, únicamente la aseguradora del ramo de vida mantuvo una participación marginal en valores vinculados a TV Azteca, pero al cierre del ejercicio no existía exposición en su portafolio.

La calificadora recordó que la regulación mexicana impone límites prudenciales estrictos para inversiones en partes relacionadas, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que mitiga riesgos potenciales.

Actualmente, la calificación de emisor de largo plazo de Grupo Elektra se ubica en A+.mx con perspectiva negativa. Moody’s destacó su sólida posición competitiva, el crecimiento del segmento financiero y su amplia infraestructura operativa.

También incorporó en su evaluación el riesgo asociado a su cartera de consumo enfocada en segmentos de ingresos medios y bajos, así como la concentración en préstamos corporativos e intercompañía y áreas de mejora en gobierno corporativo.

En 2025, los ingresos consolidados de Elektra alcanzaron 215 mil 356 millones de pesos, un aumento de 7.0% respecto al año previo, impulsado por la expansión de 11.0% en la cartera de crédito.

