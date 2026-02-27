Más Información

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

Buscan a menor de edad y a su madre, originarios de Reyes Llano Grande, Oaxaca; desaparecieron desde el pasado 24 de febrero

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

Un avión que transportaba dinero se estrelló el viernes por la tarde en un aeropuerto vecino a La Paz en Bolivia e impactó con varios vehículos que circulaban en una carretera cercana, dejando al menos 15 personas fallecidas, según un informe preliminar de los bomberos.

La aeronave derrapó fuera del aeropuerto en la vecina ciudad de El Alto que sirve a La Paz antes de quedar destruido en un terreno contiguo, según imágenes que circularon en redes sociales.

Restos de la aeronave, coches destruidos y cuerpos derramados quedaron en la carretera tras el siniestro. Al menos 15 vehículos resultados impactados, dijo a medios locales el comandante del cuerpo de bomberos, Pavel Tovar. Los bomberos lograron sofocar las llamas que se desprendían del aparato.

El avión tipo Hércules transportaba billetes nuevos de moneda nacional del Banco Central a otras ciudades. Gran cantidad de dinero quedó esparcido fuera del aeropuerto y cientos de personas acudían a recoger los billetes derramados impidiendo las tareas de rescate, según imágenes que circularon por redes sociales. La policía debió usar equipo antimotines para dispersar a la multitud.

Las autoridades suspendieron de momento el aterrizaje y la salida de aeronaves en dicho aeropuerto.

El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.

