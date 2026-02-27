Un avión que transportaba dinero se estrelló el viernes por la tarde en un aeropuerto vecino a La Paz en Bolivia e impactó con varios vehículos que circulaban en una carretera cercana, dejando al menos 15 personas fallecidas, según un informe preliminar de los bomberos.

La aeronave derrapó fuera del aeropuerto en la vecina ciudad de El Alto que sirve a La Paz antes de quedar destruido en un terreno contiguo, según imágenes que circularon en redes sociales.

Restos de la aeronave, coches destruidos y cuerpos derramados quedaron en la carretera tras el siniestro. Al menos 15 vehículos resultados impactados, dijo a medios locales el comandante del cuerpo de bomberos, Pavel Tovar. Los bomberos lograron sofocar las llamas que se desprendían del aparato.

El avión tipo Hércules transportaba billetes nuevos de moneda nacional del Banco Central a otras ciudades. Gran cantidad de dinero quedó esparcido fuera del aeropuerto y cientos de personas acudían a recoger los billetes derramados impidiendo las tareas de rescate, según imágenes que circularon por redes sociales. La policía debió usar equipo antimotines para dispersar a la multitud.

Las autoridades suspendieron de momento el aterrizaje y la salida de aeronaves en dicho aeropuerto.

El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.

