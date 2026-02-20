Los jóvenes en México enfrentan un escenario financiero cada vez más cuesta arriba con acceso limitado al crédito, encarecimiento de la vivienda y una creciente exposición al comercio electrónico, factores que están deteriorando su estabilidad económica y, en muchos casos, su salud emocional, advirtió Aroldo Dovalina, director general de Paynom.

“Aunque las nuevas generaciones son digitalmente activas y tienen una mayor apertura al uso de herramientas tecnológicas, lo cierto es que una parte significativa de los jóvenes carece de productos financieros adecuados a sus necesidades. Además, es limitado su acceso a créditos formales y cuentas de ahorro, lo que reduce sus oportunidades para construir un patrimonio y planear a largo plazo”, señaló el directivo de la firma especializada en bienestar laboral.

En México, ocho de cada 10 adultos cuentan con al menos un producto financiero formal, ya sea cuenta de ahorro, crédito o seguro. Sin embargo, persisten brechas relevantes por género, región y nivel socioeconómico que afectan de manera diferenciada a los jóvenes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

A la par, el Estudio del Ecosistema Financiero Digital de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) evidenció que, aunque la bancarización sigue siendo limitada, 32% de los consumidores ya realiza compras en línea de manera intensiva, al menos una vez por semana. Se trata de usuarios que han incorporado el canal digital a su rutina y que operan como compradores experimentados.

El crecimiento del comercio electrónico es contundente, ya que en 2025, el mercado mexicano registró cerca de 80 millones de usuarios y generó alrededor de 45 mil millones de dólares. Las previsiones apuntan a que estas cifras aumentarán en casi 20 mil millones de dólares en los próximos cuatro años.

Con una participación superior a 26% en América Latina, México ocupa el segundo lugar en ingresos por ventas minoristas en línea, compitiendo estrechamente con Brasil por el liderazgo regional, según datos de Statista.

Para Dovalina, el problema no es el comercio electrónico en sí, sino la falta de planeación.

“El comercio electrónico es una tentación impulsada por la facilidad de compra, las promociones constantes y la disponibilidad de pagos diferidos. Si bien estas plataformas ofrecen comodidad, también han propiciado un mayor endeudamiento, sobre todo cuando las compras se realizan sin una planeación financiera clara”, advirtió.

Enganche e historial crediticio dificultan acceso a vivienda propia

El acceso a la vivienda es otro de los frentes críticos, donde el incremento sostenido en los precios de los inmuebles, los elevados requisitos de enganche y la ausencia de historial crediticio dificultan que los jóvenes puedan adquirir una casa o departamento. Esto los obliga a prolongar la renta o permanecer en el hogar familiar por más tiempo del previsto.

De acuerdo con el “Panorama de la sociedad 2024: Indicadores sociales” de la OCDE 46% de los jóvenes mexicanos de entre 20 y 29 años vive con sus padres. Además, 78% de los adultos de 25 a 54 años identifica la pérdida del empleo y de ingresos por cuenta propia como el mayor riesgo para ellos o su familia inmediata, lo que refleja un entorno de alta vulnerabilidad económica.

El impacto no es sólo patrimonial, pues el estrés financiero se ha convertido en un factor que afecta tanto la economía del hogar como las relaciones personales. La acumulación de deudas, los retrasos en pagos y la falta de control presupuestal deterioran el historial crediticio, cerrando aún más la puerta al acceso a financiamiento formal, ya sea hipotecario o automotriz.

Bajos niveles de bienestar financiero en México

La Encuesta Nacional de Salud Financiera (Ensafi) muestra que 50.8% de la población en México presenta un nivel medio bajo o bajo de bienestar financiero.

Entre los mayores de 18 años, 38.8% reporta sentir mucha preocupación al solicitar un préstamo; 45.4% se angustia ante gastos imprevistos y 48.4% por la acumulación de deudas. Además, 36.9% declara tener un nivel alto de estrés financiero.

Ante este panorama, el director general de Paynom consideró urgente fortalecer la educación financiera desde el entorno familiar, promover productos inclusivos y fomentar hábitos de consumo responsable.

“Contar con información clara sobre el uso del crédito, el impacto del endeudamiento digital y la importancia de mantener un buen historial crediticio puede marcar la diferencia en su bienestar financiero y en su calidad de vida”, subrayó.

Agregó que es necesario impulsar políticas públicas y soluciones financieras que respondan a las realidades de los jóvenes, así como equilibrar la conveniencia digital con una salud financiera sostenible.

De lo contrario, añadió, el acceso a patrimonio, crédito y estabilidad seguirá siendo una meta cada vez más distante para una generación que, paradójicamente, vive hiperconectada, pero financieramente vulnerable.

