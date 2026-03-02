Pese al impacto que representó para el consorcio del que forma parte el pago de los adeudos fiscales al gobierno federal, Banco Azteca mantuvo su solidez operativa y financiera, y cerró el año pasado con los mejores resultados de su historia, aseguró Alejandro Valenzuela, presidente del consejo de administración.

“A la organización, en ese sentido, no le pegó frontalmente, pero sí hay que sacar ese recurso y generarlo. No nos quitó capacidades”, dijo el directivo en entrevista con EL UNIVERSAL.

A finales de enero pasado se realizó el pago inicial de Grupo Salinas por 10 mil 400 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), como parte de un adeudo histórico por 32 mil 132 millones de pesos. El resto se cubrirá en 18 parcialidades, como parte de un acuerdo con el fisco.

Valenzuela sostuvo que el capítulo está cerrado y que ahora el banco está enfocado en fortalecer sus servicios y ampliar su oferta de productos.

“Nosotros todavía seguimos convencidos de que esto fue un acto de extorsión, pero ya el capítulo se cerró. Nos abre también el camino para dedicarnos realmente a lo que es importante, que es mejorar nuestros servicios financieros para que el cliente siga dándonos preferencia”, afirmó.

En cuanto a los resultados, el directivo resaltó que Banco Azteca reportó en 2025 una utilidad neta sin precedente de 5 mil 80 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 24%.

Destacó que, más allá de la cifra puntual, los fundamentales del banco se mantienen sólidos, de forma que el crédito registró un crecimiento a tasa de doble dígito durante el año anterior, impulsado por la demanda del sector popular y por un entorno de tasas de interés a la baja que favoreció el margen financiero.

La captación también mostró un avance relevante, lo que permitió fortalecer la base de fondeo, detalló Valenzuela.

En el negocio complementario, Azteca Servicios Financieros reportó crecimiento en su Afore y en la aseguradora. El banco inició, además, la incursión en el segmento de fondos de inversión con un primer producto digital que permite invertir desde un peso, orientado a ampliar el acceso a instrumentos de ahorro formal para clientes de ingresos medios y bajos.

Valenzuela explicó que el modelo del banco ha evolucionado desde la oferta de productos básicos de captación, pagos y crédito, hasta servicios más sofisticados, acompañando el desarrollo financiero de su base de clientes en los últimos 25 años.

Sobre los intentos de generar incertidumbre en torno a la institución, recordó que hace dos años se buscó incitar una corrida financiera en su contra, lo que no se materializó. La captación continuó creciendo y la operación se mantuvo estable. Así, el grupo financiero ya se recuperó de ese episodio negativo, recalcó.

Actualmente, el directivo mencionó que hay una relación un tanto distante con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero reconoció la importancia de mejorar la comunicación y encontrar puntos en común, pensando en el beneficio de la población.

“Por lo menos, de la parte del banco ha estado muy lejana la relación con esta administración, como fue también con la segunda parte de la administración del presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Tenemos que trabajar conjuntamente porque los dos tenemos el mismo objetivo, que al final del día es que a México le vaya bien”, dijo el directivo.

Violencia preocupa

Valenzuela reconoció que los recientes hechos de violencia que derivaron en la muerte de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), afectaron temporalmente a Elektra, con siete sucursales incendiadas y alrededor de 300 tiendas cerradas de manera preventiva.

“Jalisco no está operando bien para nadie”, subrayó.

El directivo confió en que la estrategia actual del gobierno pueda brindar un mejor escenario de convivencia para la población.

“Espero que el gobierno esté haciendo su tarea, justamente, de acotar el tema y de buscar que estos malhechores no le hagan daño a la población mexicana”, afirmó.

Para 2026, el banco prevé un entorno de tasas más bajas que podría impulsar la inversión y el crédito. Señaló que México sigue siendo un país con rezagos en la bancarización, lo que representa una oportunidad estructural para la expansión del sector.

Así, Banco Azteca buscará reforzar su enfoque en el segmento popular, donde opera con un modelo presencial y digital.

Valenzuela afirmó que la combinación de red física y canales digitales permite atender mejor el ciclo completo del crédito, desde que se origina hasta la cobranza.

Para este año, la institución prevé lanzar un segundo fondo de inversión y continuar con la digitalización de su aplicación, además de intensificar los programas de educación financiera.