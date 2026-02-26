El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que contactó a grandes contribuyentes que no cubrieron correctamente el pago de sus impuestos de los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, con el fin de que corrijan de manera voluntaria su situación.

Les envió a su Buzón Tributario dicha información al haber encontrado que la tasa del gravamen que calcularon está por debajo de los parámetros publicados por el SAT, para que presenten una declaración complementaria.

Lo anterior, luego de que dio a conocer la primera lista de la tasa del impuesto que efectivamente debieron haber pagado según sus cálculos.

Dicha medida que aplicó por primera vez en 2021, está encaminada para detectar si hubo evasión fiscal en ejercicios anteriores.

Tiene en la mira 40 actividades económicas, pero en esta ocasión le tocó a cinco sectores económicos: el financiero, seguros, comercio al por mayor y menor y las industrias manufactureras y minera.

Todos los corporativos y multinacionales que operan en nuestro país que pertenezcan a esas actividades, deberán revisar si la tasa que pagaron coincide con la que el SAT determinó.

Se trata de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los ingresos acumulados en los ejercicios fiscales 2022 y 2023 después de las deducciones que pagaron en ese momento contra y la efectiva de acuerdo con los parámetros del fisco.

Tras la revisión, si el resultado es más bajo respecto a la tasa efectiva calculada y publicada por el SAT, el riesgo impositivo es mayor.

En consecuencia, se incrementa la posibilidad de que la autoridad inicie una revisión profunda.

Al contrario, si la tasa que pagó el contribuyente es más alta, en comparación a la de la autoridad, el riesgo impositivo se considera menor.

El SAT expuso que la tasa efectiva para cada sector mencionado, es resultado del proceso de análisis que realizó con base en información de su base de datos generada con la declaración anual e informativa de impuestos, el dictamen, la situación fiscal, pedimentos y los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

