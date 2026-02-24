Más Información

Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida en el ataque

Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida en el ataque

A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob

A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

El Servicio de Administración Tributaria () informó que 167 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) que suspendieron actividades en Michoacán, Jalisco y Nayarit, reanudaron actividades, por lo cual seguirán brindando atención de forma regular a las y los contribuyentes.

Únicamente la atención en el Módulo de Servicios Tributarios en permanece suspendida, ante los hechos de violencia tras el abatimiento del líder del CJNG,, en el municipio Tapalpa, Jalisco.

Por lo cual, las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención.

Lee también

Pidió a los contribuyentes mantenerse informados a través de los medios oficiales:

  • Portal del SAT: sat.gob.mx
  • Comunicados de Prensa
  • Facebook: SAT México
  • X: @SATMX
  • Instagram: satmx
  • YouTube: @satmx
  • Tiktok: @sat_mx

Para cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse a al número 55 627 22 728, o bien, al chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoría.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]