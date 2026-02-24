Más Información
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que 167 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) que suspendieron actividades en Michoacán, Jalisco y Nayarit, reanudaron actividades, por lo cual seguirán brindando atención de forma regular a las y los contribuyentes.
Únicamente la atención en el Módulo de Servicios Tributarios en Puerto Vallarta permanece suspendida, ante los hechos de violencia tras el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en el municipio Tapalpa, Jalisco.
Por lo cual, las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención.
Pidió a los contribuyentes mantenerse informados a través de los medios oficiales:
- Portal del SAT: sat.gob.mx
- Comunicados de Prensa
- Facebook: SAT México
- X: @SATMX
- Instagram: satmx
- YouTube: @satmx
- Tiktok: @sat_mx
Para cualquier duda o aclaración, pueden comunicarse a MarcaSAT al número 55 627 22 728, o bien, al chat uno a uno en chat.sat.gob.mx para recibir asesoría.
