Tras la reforma a la Ley Aduanera y el aumento de obligaciones a los agentes aduanales, el gremio que integra la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) llevó a cabo cambios a sus estatutos, en donde impulsan una mayor autorregulación e imponen controles internos.

En Asamblea General Extraordinaria se elevaron los estándares éticos, de cumplimiento y los técnicos en torno a las operaciones de comercio exterior.

Tras señalamientos del gobierno federal de que algunos agentes participaban en operaciones de simulación, la CAAAREM decidió integrar esquemas de supervisión, así como de transparencia y de rendición de cuentas, tomando como ejemplo prácticas internacionales.

Para ello se creó un Comité de Cumplimiento y de Autorregulación, el cual operará de manera independiente y se sujetará a estándares técnicos, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL.

Además, se institucionaliza la gestión de conflictos de interés, por lo que los agentes aduanales deberán presentar una declaración anual de manera obligatoria y deberán contar con un registro gremial.

También decidieron desarrollar un sistema de cumplimiento aduanero con el cual habrá una trazabilidad de sus operaciones; se verificará la legalidad de las operaciones a fin de prevenir cualquier procedimiento ilícito u operación simulada que pueda poner en riesgo la reputación de los agentes aduanales.

Estos cambios se presentaron al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, así como al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

El presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, dijo que “ser agente aduanal es gozar de la confianza del Estado a través de una patente. Es asumir una responsabilidad que no se delega. Es representar legalidad, técnica y honor en cada operación”.

