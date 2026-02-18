Más Información

EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

EU anuncia inversión de 40 mdd en México para fortalecer el sistema alimentario; embajador Johnson destaca beneficios

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

"¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Sheinbaum se reúne con Martina L. Cheung, directora de S&P Global; dialogan sobre IA y economía

Sheinbaum se reúne con Martina L. Cheung, directora de S&P Global; dialogan sobre IA y economía

Tras la reforma a la y el aumento de obligaciones a los agentes aduanales, el gremio que integra la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) llevó a cabo cambios a sus estatutos, en donde impulsan una mayor autorregulación e imponen controles internos.

En Asamblea General Extraordinaria se elevaron los estándares éticos, de cumplimiento y los técnicos en torno a las operaciones de comercio exterior.

Tras señalamientos del gobierno federal de que algunos agentes participaban en operaciones de simulación, la CAAAREM decidió integrar esquemas de supervisión, así como de transparencia y de rendición de cuentas, tomando como ejemplo prácticas internacionales.

Lee también

Para ello se creó un Comité de Cumplimiento y de Autorregulación, el cual operará de manera independiente y se sujetará a estándares técnicos, de acuerdo con información obtenida por .

Además, se institucionaliza la gestión de conflictos de interés, por lo que los agentes aduanales deberán presentar una declaración anual de manera obligatoria y deberán contar con un registro gremial.

También decidieron desarrollar un sistema de con el cual habrá una trazabilidad de sus operaciones; se verificará la legalidad de las operaciones a fin de prevenir cualquier procedimiento ilícito u operación simulada que pueda poner en riesgo la reputación de los agentes aduanales.

Lee también

Estos cambios se presentaron al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, así como al secretario de Hacienda, .

El presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, dijo que “ser agente aduanal es gozar de la confianza del Estado a través de una patente. Es asumir una responsabilidad que no se delega. Es representar legalidad, técnica y honor en cada operación”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]