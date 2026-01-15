Los presidentes de organismos de agentes aduanales de los países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) coincidieron en que el comercio trilateral “requiere coordinación permanente, reglas claras y confianza institucional para garantizar la competitividad regional”.

Al finalizar la reunión de la North American Customs Brokers Alliance Meeting, realizado en la Ciudad de México, los presidentes de los organismos aduanales de los tres países "refrendaron su respaldo total al T-MEC".

En este encuentro aduanal dijeron que es necesario que haya una colaboración conjunta de los tres socios y consideraron importante “el trabajo conjunto y la cooperación trilateral para el fortalecimiento del comercio en América del Norte”.

Lee también Gobierno federal rebasa objetivo de recaudación en 2025; ingresos superan los 6 billones de pesos, reporta el SAT

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), José Ignacio Zaragoza Ambrosi, consideró que América del Norte “atraviesa uno de los momentos más relevantes de su historia económica” y en todo momento debe preservarse el T-MEC.

En presencia de los presidentes de organismos de agentes aduanales de Estados Unidos y Canadá, expuso que “México, Estados Unidos y Canadá no solo compartimos un tratado; compartimos cadenas productivas, responsabilidades y un destino económico común”.

Agregó que “el T-MEC no es un documento firmado y archivado: es una dinámica viva que se construye todos los días en las aduanas de nuestros tres países. Cada operación refleja una interdependencia real que exige certeza, orden y confianza”.

Lee también FMI no ve impacto en precios del petróleo; EU comercializa crudo venezolano tras captura de Maduro

Zaragoza Ambrosi dijo que los agentes aduanales son un engranaje estratégico del comercio internacional y que “cuando se trabaja con una visión trilateral se fortalece la región, se brinda certidumbre a la industria y se construye confianza para el futuro de los tres países”.

A la reunión acudieron el Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, Erick Jiménez Reyes, la directora de Aduanas y Tratados Comerciales de la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Leah R. Liston.

Así como el Administrador Central de Certificación de Asuntos Internacionales de Auditoría en Comercio Exterior del SAT, David Jarillo, Chairman de la North American Customs Brokers Alliance (NACBA), Federico Zúñiga, el presidente de los Agentes Aduanales de Estados Unidos, J.D. González, el presidente de los Agentes Aduanales de Canadá, Bruce Rodgers, el presidente de la Association of Logistics & Forwarding Agents (ALFA), Carlos Martínez y, en representación de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Alexandra Patrón, directora de Logística y Cadena de Suministro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Noticias según tus intereses