El pleno del exhortó a diversas autoridades a suscribir un acuerdo de paz y armonía con las barras de animación y porras de futbol de cara al Mundial que arranca el 11 de junio.

El objetivo, de acuerdo al diputado local Pablo Trejo, es garantizar estadios seguros y ante la proximidad de la Copa del Mundo.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la Ciudad de México hará historia al recibir por tercera ocasión la inauguración de una justa mundialista en el Estadio Azteca.

Ante la expectativa de recibir a más de 5.5 millones de turistas, Trejo Pérez subrayó la importancia de mostrar al mundo una Ciudad capaz de organizar eventos de talla internacional en un ambiente de armonía.

Señaló que este exhorto no busca estigmatizar ni castigar a los grupos de animación. Por el contrario, reconoce a las barras y porras como parte fundamental de la identidad y la cultura del fútbol mexicano.

Mencionó que agrupaciones bajo el nombre de ya han dado un paso adelante con el mensaje: El rival se enfrenta en la cancha, no en las gradas ni en las calles. Este esfuerzo ciudadano, dijo, es el que el Congreso busca respaldar institucionalmente.

El exhorto presentado se dirige formalmente a la Mesa Directiva del Congreso local, así como a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de la capital. La propuesta busca que, en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, se establezca una mesa de trabajo con los grupos de animación oficialmente reconocidos.

“Queremos construir un acuerdo que nos permita tener claro que en el Mundial debe haber paz. Habrá mucho ánimo, pero, sobre todo, la seguridad de que todas y todos estaremos protegidos al asistir a un encuentro deportivo”, afirmó Pablo Trejo.

Finalmente, llamó a sus homólogos para que la pasión y el color que caracterizan a la afición mexicana sean recordados a nivel global por su convivencia pacífica y ejemplar durante el 2026.

