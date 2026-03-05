El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a diversas autoridades a suscribir un acuerdo de paz y armonía con las barras de animación y porras de futbol de cara al Mundial que arranca el 11 de junio.

El objetivo, de acuerdo al diputado local Pablo Trejo, es garantizar estadios seguros y libres de violencia ante la proximidad de la Copa del Mundo.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la Ciudad de México hará historia al recibir por tercera ocasión la inauguración de una justa mundialista en el Estadio Azteca.

Lee también: Diputados de CDMX presentan iniciativa para prohibir venta de mascotas en internet; proponen evitar su mutilación con fines estéticos

Ante la expectativa de recibir a más de 5.5 millones de turistas, Trejo Pérez subrayó la importancia de mostrar al mundo una Ciudad capaz de organizar eventos de talla internacional en un ambiente de armonía.

Señaló que este exhorto no busca estigmatizar ni castigar a los grupos de animación. Por el contrario, reconoce a las barras y porras como parte fundamental de la identidad y la cultura del fútbol mexicano.

Mencionó que agrupaciones bajo el nombre de Barras Unidas de México ya han dado un paso adelante con el mensaje: El rival se enfrenta en la cancha, no en las gradas ni en las calles. Este esfuerzo ciudadano, dijo, es el que el Congreso busca respaldar institucionalmente.

Lee también: Perro hallado sin vida en bosque de Nativitas murió atropellado: Fiscalía CDMX; desde 2023 hay 8 carpetas de investigación por canes fallecidos

El exhorto presentado se dirige formalmente a la Mesa Directiva del Congreso local, así como a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de la capital. La propuesta busca que, en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, se establezca una mesa de trabajo con los grupos de animación oficialmente reconocidos.

“Queremos construir un acuerdo que nos permita tener claro que en el Mundial debe haber paz. Habrá mucho ánimo, pero, sobre todo, la seguridad de que todas y todos estaremos protegidos al asistir a un encuentro deportivo”, afirmó Pablo Trejo.

Finalmente, llamó a sus homólogos para que la pasión y el color que caracterizan a la afición mexicana sean recordados a nivel global por su convivencia pacífica y ejemplar durante el 2026.

Lee también: Trabajadores sindicalizados del Gobierno de CDMX marchan al Zócalo e instalan campamento; exigen mejores condiciones laborales

Ún ete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr