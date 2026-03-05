Diputados locales presentaron una serie de iniciativas a favor del bienestar animal con las que buscan prohibir la venta de mascotas por internet o redes sociales, evitar su mutilación, e impedir que se cambie, altere o modifique su piel, plumaje o pelaje.

Manuel Talayero presentó una propuesta que modifica la Ley de Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para prohibir la compra o venta de perros y gatos a través de redes sociales o plataformas digitales de comercio electrónico.

Su iniciativa detalla que los operadores de plataformas de comercio electrónico establecerán mecanismos necesarios para que no puedan ser ofertados perros y gatos en sus espacios digitales, eliminando aquellas publicaciones que lo contengan, “siendo corresponsables de las infracciones por la venta de estos animales que sean ofrecidos en sus espacios digitales”.

Lee también: Clara Brugada prevé estrategia para evitar que estudiantes lleven armas a las escuelas; pide que padres estén más cerca de sus hijos

La diputada Diana Sánchez Barrios impulsó reformas al Código Penal local para castigar con hasta cinco años de prisión a quien utilice cualquier tipo de sustancias, tintes o colorantes, sean éstos de origen sintético o químico, para modificar o alterar el pelaje, plumaje o piel original del animal, “que no sean especialmente formulados para animales y no estén marcados como productos seguros para uso animal, distintos a los procedimientos médicos veterinarios relacionados con su salud y bienestar”.

Asimismo, la legisladora promovió una iniciativa de iniciativas para que en la Ley General de Vida Silvestre se prohíba cualquier publicación de venta de especies y poblaciones en riesgo por medio de redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio digital.

“Las redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio digital, deberán incluir en sus términos y condiciones una cláusula en la que se determine la eliminación de cualquier publicación relacionada con la venta de especies y poblaciones en riesgo, así como la eliminación definitiva del perfil de usuario que lo haya publicado”.

Sánchez Barrios también presentó una propuesta para evitar la mutilación de mascotas con fines estéticos “como el corte de orejas, cola, alas o cualquier extremidad, extirpación de garras o modificación de apariencia para estándares de raza o preferencias humanas”.

Lee también: Delitos de alto impacto bajan 8% en CDMX en febrero; homicidios disminuyen 22%, afirma Clara Brugada

Ún ete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr