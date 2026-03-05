Escoltados por decenas de policías metropolitanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), trabajadores sindicalizados de la Sección 21 del Gobierno capitalino marcharon desde el cruce de Calzada de Tlalpan y Viaducto Río de la Piedad con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La movilización fue convocada a las 12:00 horas y avanzó por diversas vialidades del centro de la capital. Durante todo el trayecto, los manifestantes fueron custodiados por elementos antimotines de la SSC, quienes portaban cascos y escudos para evitar que el contingente bloqueara avenidas principales.

De acuerdo con los organizadores, se trata del segundo día consecutivo de protestas por parte de los trabajadores, quienes demandan mejoras en sus condiciones laborales y atención a diversas solicitudes sindicales.

Lee también Rumbo al 8M, colectivos feministas urgen al Congreso eliminar el aborto del Código Penal en CDMX; señalan que 4 de cada 10 usuarias son de otros estados

Los trabajadores mantienen plantón a las afueras de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México. Foto: Omar Díaz/ EL UNIVERSAL

Paralelamente, los inconformes mantienen bloqueadas las instalaciones de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, ubicadas en la Plaza Tlaxcoaque, sobre la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes también instalaron un campamento en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Fray Servando Teresa de Mier, donde permanecen a la espera de una mesa de diálogo con autoridades del Gobierno capitalino.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos, aunque la presencia policial se mantiene en la zona para resguardar el orden y permitir la circulación en vialidades cercanas.

Lee también Arranca torneo “Mujeres Libres en el Fútbol” en CDMX; participarán 44 equipos en las 16 alcaldías

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses