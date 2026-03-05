La denuncia de padres de familia sobre la presencia de sujetos armados y presunta venta de droga en las inmediaciones de una escuela secundaria derivó en la detención de dos hombres por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte oficial, vecinos, personal educativo y padres de alumnos alertaron a las autoridades sobre la presencia de personas que presuntamente comercializaban narcóticos en las cercanías de un plantel educativo en la colonia San Felipe de Jesús, situación que generó preocupación por la seguridad de los estudiantes.

Ante estos señalamientos, los uniformados implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles, además de recorridos de seguridad en la zona.

Lee también Inicia modernización en estación Hidalgo del Metro CDMX; nuevos torniquetes y mejoran la imagen de cara al Mundial 2026

Durante uno de los patrullajes, en el cruce de las calles Francisco Urquizo y Actopan, los policías observaron a dos hombres dentro de un automóvil color negro que aparentemente intercambiaban bolsas con una hierba verde y seca por dinero en efectivo.

Los agentes les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva, tras la cual aseguraron aproximadamente 400 gramos de posible marihuana, nueve bolsas adicionales con la misma sustancia, 35 cápsulas con polvo blanco, dinero en efectivo, un arma de fuego y ocho cartuchos útiles.

Los detenidos, de 22 y 25 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Lee también Continua reparación de fuga en Paseo de la Reforma; afectaciones parciales a la circulación

Tras estos hechos y a petición de padres de familia y vecinos, autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero anunciaron que se implementará un operativo de vigilancia con elementos de la Policía Auxiliar en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna 144, ubicada sobre Avenida Emiliano Zapata, en la zona de Cuautepec.

Además, se informó que se brindará atención a personas en situación de calle que permanecen en el área, quienes serán canalizadas a albergues como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el entorno escolar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL