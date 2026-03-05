Más Información
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) advirtió afectaciones en el Paseo de la Reforma, debido a trabajos de reparación de una fuga de 48 pulgadas de diámetro, a la altura de la esquina de Eje 1 Norte, en la colonia Guerrero.
A causa de estos trabajos, se verá afectado un carril y medio de Paseo de la Reforma en dirección norte a sur y el carril de contraflujo para el transporte público en dirección oriente poniente.
Se espera restablecer la vialidad en un tiempo aproximado de 48 horas, indicó la dependencia el pasado 3 de marzo.
“Derivado de trabajos de reparación hidráulica en Paseo de la Reforma, esquina Eje 1 Norte, colonia Guerrero, habrá afectaciones parciales a la circulación: un carril y medio en dirección norte-sur y el carril de contraflujo para transporte público en sentido oriente-poniente”, informó la alcaldía Cuauhtémoc.
