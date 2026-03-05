Más Información

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) advirtió afectaciones en el Paseo de la Reforma, debido a trabajos de reparación de una fuga de 48 pulgadas de diámetro, a la altura de la esquina de Eje 1 Norte, en la colonia Guerrero.

A causa de estos trabajos, se verá afectado un carril y medio de Paseo de la Reforma en dirección norte a sur y el carril de contraflujo para el transporte público en dirección oriente poniente.

Se espera restablecer la vialidad en un tiempo aproximado de 48 horas, indicó la dependencia el pasado 3 de marzo.

“Derivado de trabajos de reparación hidráulica en Paseo de la Reforma, esquina Eje 1 Norte, colonia Guerrero, habrá afectaciones parciales a la circulación: un carril y medio en dirección norte-sur y el carril de contraflujo para transporte público en sentido oriente-poniente”, informó la alcaldía Cuauhtémoc.

