Más Información
Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"
Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales
EU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles; pide combatir a "narcoterroristas"
"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum
La estación Hidalgo con conexión a las líneas 2 y 3 del Metro arrancó su proceso de modernización y cambio de imagen, como parte de las mejoras para el servicio que se ofrecerá rumbo al mundial de Fútbol 2026.
En el pasaje de la estación, personal del Metro comenzó el desmontaje de elementos en paredes para el nuevo diseño arquitectónico que se llevará a cabo.
También hay costales de cemento, en pasillos y en parte del andén.
Lee también Rumbo al Mundial, gobierno de México y FIFA instalan mesa de coordinación estratégica; participa Gabinete de Seguridad
Además, los nuevos torniquetes ya fueron instalados y en su mayoría ya se encuentran operando.
Los nuevos torniquetes del Metro Hidalgo forman parte del contrato que signo el Metro de más de 18 millones de pesos para la modernización de este equipo en distintas estaciones de la red.
Este diario publicó que el Metro informó que se dignó un contrato denominado Servicio para la Modernización del Control de Accesos por medio de pasillos motorizados, torniquetes y garitas con un presupuesto al cierre del mes de noviembre de 2025 de 18 millones 681 mil 735 pesos.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]