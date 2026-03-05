Rumbo al 8M, Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas reiteraron el llamado a sacar el aborto del Código Penal de la Ciudad de México, uno de los pendientes que tiene el Congreso local.

A casi 19 años de la despenalización del aborto en la CDMX, esta ciudad “tiene que ser la que dé la muestra de congruencia con la garantía de los derechos de las mujeres”, toda vez que el actual gobierno se ha declarado feminista, afirmó Aidé García, de la organización “Católicas por el derecho a decidir”.

“Nos parece muy importante que efectivamente hagamos ese llamado para todas las autoridades y todas las tomadoras de decisiones que han dicho estar comprometidas con este tema”, dijo.

Lee también 8M Día Internacional de la Mujer

Durante el conversatorio “Preguntas incómodas rumbo al 8M”, Aidé García añadió que la eliminación del delito de aborto tiene que ver con una agenda pendiente de reconocer la autonomía y la libertad de las mujeres, por ello, consideró que “las compañeras del Congreso de la Ciudad de México tienen una obligación con nosotras y con esta agenda”.

“El que avancemos en este momento con la eliminación del delito de aborto —y lo vamos a decir muchas veces para que no se nos olvide— tiene que ver con una voluntad política que necesitamos ahora. Lo intentaron el año pasado. O sea, las diputadas en cuanto tomaron posesión en el Congreso, sí mostraron genuinamente tener compromisos con la agenda feminista. Sin embargo, no les resultó del todo bien”, lamentó.

Lee también Día Internacional de la Mujer 2026: ¿qué sí y qué no llevar a la marcha del 8M en CDMX?

Rumbo al 8M, colectivos feministas urgen al Congreso eliminar el aborto del Código Penal en CDMX; 4 de cada 10 usuarias son de otros estados. Foto: Gabriel Pano

4 de cada 10 abortos en CDMX son de mujeres de otros estados

En la capital del país, 4 de cada 10 mujeres que acuden a acceder al derecho de aborto son de otros estados de la República, la mayoría de ellas, provenientes de entidades donde no se ha despenalizado el aborto, o donde no hay acceso a los servicios de salud para garantizar este derecho, dio a conocer Elida Caballero Cabrera, de Women's Equality Center.

“Tenemos la política pública, tenemos la legislación, pero falta bajarla y hacerla una realidad. Proveer de medicamentos, proveer de accesos, capacitar al personal médico de las diferentes instituciones y también equipar los diferentes centros para poder dar estos servicios”, advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL