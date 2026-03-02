Día Internacional de la Mujer 2026: ¿qué sí y qué no llevar a la marcha del 8M en CDMX?

Más Información
El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que coloca en el centro las luchas por la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.
Más que una efeméride, el 8M se ha convertido en un espacio de exigencia colectiva, memoria y organización frente a problemáticas como la violencia, las desapariciones y la desigualdad estructural.
En la Ciudad de México, la Coordinación 8M-CDMX dio a conocer los detalles de la movilización que se realizará el domingo.
La marcha 8M iniciará a las 12:00 horas y partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, con destino a la plancha del Zócalo capitalino.
Así estará conformada la movilización
La columna estará integrada por distintos contingentes. Al frente marcharán familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia. Posteriormente avanzarán mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.
También se sumarán contingentes de personas con discapacidad, comunidad universitaria, organizaciones urbano-populares, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas.
¿Qué sí llevar a la marcha del 8M?
Para quienes asistirán por primera vez a la marcha del 8M en CDMX, la preparación es clave para participar de manera segura y organizada. Estas son algunas recomendaciones:
- Ropa cómoda, de preferencia en colores representativos como morado o verde.
- Pañuelo o mascarilla, útiles ante posibles gases lacrimógenos o presencia de humo.
- Agua y snacks para mantenerse hidratada y con energía durante el recorrido.
- Carteles o pancartas con consignas y demandas.
- Bloqueador solar y gorra para protegerse del sol.
- Teléfono con batería suficiente y, de ser posible, un power bank.
- Identificación oficial y dinero en efectivo.
- Contacto de emergencia anotado en papel o escrito en la muñeca.
- Un botiquín básico con vendas, alcohol y analgésicos.
¿Qué no se debe llevar al 8M?
Para reducir riesgos, se recomienda evitar:
- Objetos punzocortantes o de vidrio.
- Cinturones, mochilas voluminosas u objetos contundentes.
- Productos pirotécnicos.
- Prendas o accesorios que dificulten la movilidad.
- Alcohol o sustancias ilícitas
