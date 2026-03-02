Día Internacional de la Mujer 2026: ¿qué sí y qué no llevar a la marcha del 8M en CDMX?

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que coloca en el centro las luchas por la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Más que una efeméride, el 8M se ha convertido en un espacio de exigencia colectiva, memoria y organización frente a problemáticas como la violencia, las desapariciones y la desigualdad estructural.

En la Ciudad de México, la Coordinación 8M-CDMX dio a conocer los detalles de la movilización que se realizará el domingo.

Marcha del 8M. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL

La marcha 8M iniciará a las 12:00 horas y partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, con destino a la plancha del Zócalo capitalino.

Así estará conformada la movilización

La columna estará integrada por distintos contingentes. Al frente marcharán familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia. Posteriormente avanzarán mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.

Marcha 8M. Foto: Gladys Navarro / EL UNIVERSAL

También se sumarán contingentes de personas con discapacidad, comunidad universitaria, organizaciones urbano-populares, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas.

¿Qué sí llevar a la marcha del 8M?

Para quienes asistirán por primera vez a la marcha del 8M en CDMX, la preparación es clave para participar de manera segura y organizada. Estas son algunas recomendaciones:

Ropa cómoda , de preferencia en colores representativos como morado o verde.

, de preferencia en colores representativos como morado o verde. Pañuelo o mascarilla , útiles ante posibles gases lacrimógenos o presencia de humo.

, útiles ante posibles gases lacrimógenos o presencia de humo. Agua y snacks para mantenerse hidratada y con energía durante el recorrido.

para mantenerse hidratada y con energía durante el recorrido. Carteles o pancartas con consignas y demandas.

con consignas y demandas. Bloqueador solar y gorra para protegerse del sol.

para protegerse del sol. Teléfono con batería suficiente y, de ser posible, un power bank.

y, de ser posible, un power bank. Identificación oficial y dinero en efectivo.

en efectivo. Contacto de emergencia anotado en papel o escrito en la muñeca.

anotado en papel o escrito en la muñeca. Un botiquín básico con vendas, alcohol y analgésicos.

¿Qué no se debe llevar al 8M?

Para reducir riesgos, se recomienda evitar:

Objetos punzocortantes o de vidrio.

o de vidrio. Cinturones, mochilas voluminosas u objetos contundentes.

Productos pirotécnicos .

. Prendas o accesorios que dificulten la movilidad.

que dificulten la movilidad. Alcohol o sustancias ilícitas

