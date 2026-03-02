Más Información

Eclipse lunar 2026; esta es la hora exacta para ver la Luna de Sangre

Eclipse lunar 2026; esta es la hora exacta para ver la Luna de Sangre

Santa Fe Klan brinda apoyo a niño para prótesis; "Échele ganas y no se agüite", dice

Santa Fe Klan brinda apoyo a niño para prótesis; "Échele ganas y no se agüite", dice

Día Internacional de la Mujer 2026: ¿qué sí y qué no llevar a la marcha del 8M en CDMX?

Día Internacional de la Mujer 2026: ¿qué sí y qué no llevar a la marcha del 8M en CDMX?

¿Qué ver en marzo?; estás son las series y películas que llegan a Netflix este mes

¿Qué ver en marzo?; estás son las series y películas que llegan a Netflix este mes

Maestra pide a alumnos sustituir el “presente” por frases populares mexicanas al pasar lista; resultado se vuelve viral

Maestra pide a alumnos sustituir el “presente” por frases populares mexicanas al pasar lista; resultado se vuelve viral

El próximo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que coloca en el centro las luchas por la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal
Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Más que una efeméride, el 8M se ha convertido en un espacio de exigencia colectiva, memoria y organización frente a problemáticas como la violencia, las desapariciones y la desigualdad estructural.

En la Ciudad de México, la Coordinación 8M-CDMX dio a conocer los detalles de la movilización que se realizará el domingo.

Marcha del 8M. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL
Marcha del 8M. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL

La marcha 8M iniciará a las 12:00 horas y partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, con destino a la plancha del Zócalo capitalino.

Lee también:

Así estará conformada la movilización

La columna estará integrada por distintos contingentes. Al frente marcharán familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de violencia. Posteriormente avanzarán mujeres con infancias, colectivas feministas, mujeres indígenas y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.

Marcha 8M. Foto: Gladys Navarro / EL UNIVERSAL
Marcha 8M. Foto: Gladys Navarro / EL UNIVERSAL

También se sumarán contingentes de personas con discapacidad, comunidad universitaria, organizaciones urbano-populares, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas.

¿Qué sí llevar a la marcha del 8M?

Para quienes asistirán por primera vez a la marcha del 8M en CDMX, la preparación es clave para participar de manera segura y organizada. Estas son algunas recomendaciones:

  • Ropa cómoda, de preferencia en colores representativos como morado o verde.
  • Pañuelo o mascarilla, útiles ante posibles gases lacrimógenos o presencia de humo.
  • Agua y snacks para mantenerse hidratada y con energía durante el recorrido.
  • Carteles o pancartas con consignas y demandas.
  • Bloqueador solar y gorra para protegerse del sol.
  • Teléfono con batería suficiente y, de ser posible, un power bank.
  • Identificación oficial y dinero en efectivo.
  • Contacto de emergencia anotado en papel o escrito en la muñeca.
  • Un botiquín básico con vendas, alcohol y analgésicos.

Lee también:

¿Qué no se debe llevar al 8M?

Para reducir riesgos, se recomienda evitar:

  • Objetos punzocortantes o de vidrio.
  • Cinturones, mochilas voluminosas u objetos contundentes.
  • Productos pirotécnicos.
  • Prendas o accesorios que dificulten la movilidad.
  • Alcohol o sustancias ilícitas

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]