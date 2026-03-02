La Coordinación 8M, que integran colectivas feministas de la Ciudad de México, convocó a la marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo capitalino.

En videoconferencia de prensa, con el apoyo logístico de la Confederación Sindical de las Américas, Joss Espinosa integrante del colectivo “Pan y Rosas México”, enfatizó que esta movilización busca denunciar la persistente violencia contra las mujeres.

“Marchamos en esta ocasión por diversas demandas y exigencias y sobre todo señalando que en este país la violencia contra las mujeres y contra las disidencias no se detiene y porque exigimos justicia y sigue habiendo una deuda pendiente para las víctimas dentro de este país”, señaló la activista.

Las organizadoras reivindicaron demandas que van desde la erradicación de todas las formas de violencia hasta la exigencia de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto.

Joss Espinosa advirtió que, pese a discursos oficiales sobre disminución de homicidios, la violencia no cede. Señalaron cifras de organismos como Amnistía Internacional que documentan que entre enero y octubre de 2025 se registraron miles de asesinatos y desapariciones de mujeres en el país, lo que demuestra que la violencia estructural se recrudeció, lejos de disminuir, aseguró.

“Denunciamos todas las formas de violencia contra las mujeres, la estructural, la institucional, económica, sexual, digital, cultural y política. Y solamente para enmarcar, digamos, este año, señalamos que, de acuerdo a amnistía internacional, entre enero y octubre del dos mil veinticinco, dos mil trescientas setenta y ocho mujeres fueron asesinadas de manera violenta y dos mil novecientas uno fueron desaparecidas en México, lo cual contrasta con estas supuestas bajas en las cifras de feminicidio, y, por el contrario, lo que vemos es que la violencia en contra de nosotras se recrudece”, denunció.

¿Cuándo será la marcha del 8M este 2026?

La marcha del próximo domingo en la Ciudad de México partirá a las 12 del día de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

La columna estará integrada por diversos contingentes, encabezados por familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes. Detrás marcharán mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas, mujeres indígenas, y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.

Los siguientes contingentes serán el de personas con discapacidad, comunidad universitaria, organizaciones urbano populares, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas.

Al llegar al Zócalo leerán un pronunciamiento conjunto y después se abrirá una lista de oradoras.

