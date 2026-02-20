La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que cada congreso local determina aprobar o no la despenalización del aborto. En el caso de Guanajuato, es de los pocos estados que todavía no legisla a favor de los derechos reproductivos, algo que ha dividido a los legisladores y a la propia población.

“Así ha sido en varios de los estados, en algunos casos se aprueba, en otros casos no. La mayoría de los estados de la República ya lo han aprobado, pero en este caso depende del Congreso de Guanajuato, es autónoma su decisión y aquí tendrá que decidirse”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero desde Irapuato, Guanajuato, fue cuestionada sobre el plazo de 90 días dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso del Estado para despenalizar el aborto.

“Cada Congreso estatal toma sus decisiones, la Corte hace tiempo tomó una decisión y depende del Congreso del Estado de Guanajuato aprobar o no aprobarlo, depende del propio estado”, aseguró esta mañana.

En diciembre pasado, el congreso local rechazó la despenalización del aborto en el estado de Guanajuato y aprobó el archivo de diversas iniciativas sobre derechos reproductivos. En el debate, legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) confrontaron sus posturas, y al momento de votar, predominó la visión conservadora.

