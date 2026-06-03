El comité organizador de Host City Ciudad de México confía en que la capital del país estará lista para recibir a la Copa del Mundo de 2026, aún con la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear el torneo de la FIFA, a menos que se resuelvan sus demandas.

Michel Bauer, CEO de Host City Ciudad de México, reconoció que “han surgido algunas complicaciones en el Zócalo, pero confiamos en que la fiesta mundialista se disfrute al máximo” porque existe una garantía de las autoridades gubernamentales para cumplir y reforzar los requisitos de seguridad en el FIFA Fan Festival que se instalará en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio.

“Nos están dando todas las garantías para poder montar y seguir haciendo nuestro trabajo. […] Tenemos la garantía del gobierno de la Ciudad de México y federal para controlar. Para estar en tiempo y forma con todo”, sentenció el CEO.

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El Fan Fest abrirá sus puertas para darle acceso gratuito hasta a 55 mil aficionados por día para ver los partidos del Mundial de 2026 en una mega pantalla. Hasta el momento, en palabras de Michel Bauer, ninguna sección de Host City Ciudad de México ha recibido preocupaciones por la creciente tensión en la capital del país.

“A nosotros no. Eso es más bien con la FIFA. Nuestra responsabilidad era lo que comentábamos. […] Nuestro principal reto es desde el punto de vista de Host City: acabar todo lo que tenemos que hacer, como en el Fan Festival. Así como los museos y las experiencias. Ir de la mano con la FIFA y el gobierno para todas las garantías de seguridad y movilidad”, concluyó Bauer.

Este pasado martes, 2 de junio, los protestantes de la CNTE derribaron esculturas de futbolistas —ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma— para exigir que se cumplan sus demandas bajo la consigna de “si no hay solución, no rodará el balón”.

La Copa del Mundo de 2026 iniciará el próximo jueves, 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México con un partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

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