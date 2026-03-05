El perrito que el 9 de febrero de este año fue encontrado sin vida en el Bosque de Nativitas, en Xochimilco, donde anteriormente se han localizado más cuerpos de canes, murió por atropellamiento, aseguró la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde.

"Este año llevamos un caso, un caso reciente efectivamente denunciado en el mes de febrero, desde el primer momento que tuvimos noticia de este hecho realizamos todas las diligencias correspondientes, estos casos nos los tomamos muy en serio en Fiscalía, entre otras cosas se practicó la necropsia de este canino, la cual después fue confirmada, en este caso se determinó que la muerte fue por atropellamiento".

Durante el informe del Gabinete de Seguridad realizado la mañana de este jueves, la fiscal informó que desde 2023 se han abierto 8 carpetas de investigación derivado de casos de perros fallecidos.

Asimismo, dijo que no hay detenidos por estos hechos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicó que la muerte del animal fue al exterior del Bosque de Nativitas y que no hay una relación en este caso con los de otros perros hallados sin vida en este lugar en años anteriores.

"Entendemos perfectamente bien que se haya querido hacer la conexión por los casos donde pareciera que hay una conexión, al momento no se tiene una conexión y lo que se ve, por las medidas que se tomaron, preventivas, sobre todo, es que el fenómeno se detuvo".

Mencionó que una de las líneas de investigación por estos casos es la de los sacrificios de animales.

Vázquez Camacho aseguró que el fenómeno prácticamente no se ha presentado en más de un año, ya que el caso de febrero pasado fue por atropellamiento.

dmrr