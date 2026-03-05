Este 5 de marzo se cumple un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

A través de un comunicado y de un video inédito, los defensores de derechos evocaron los hechos, mencionando los diversos objetos y restos que fueron descubiertos en el lugar: "Comenzamos a encontrar lo que nadie debería encontrar: huesos calcinados y restos humanos entre la tierra".

"Esos restos no los colocamos nosotros. Estaban ahí, ocultos bajo el suelo. Aún se nos eriza la piel al recordar ese momento. Porque mientras cavábamos, entendimos algo que nunca vamos a poder borrar de nuestra memoria: en ese lugar muchas personas perdieron la vida. No fue solamente un sitio de adiestramiento o reclutamiento. En ese rancho hubo muerte, dolor y silencio", señala el colectivo en su publicación en redes sociales.

El Rancho fue usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para adiestrar y/o reclutar a personas y adentrarlos dentro de células delictivas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.

Parte de los cientos de zapatos encontrados en el Rancho Izaguirre, imagen que ha evocado a los campos de concentración nazis por lo que la gente lo ha llamado "el Auschwitz mexicano". Foto: AFP

En el lugar, el colectivo denunció encontrar más de 400 objetos, entre los que se hallaban zapatos, bolsos, ropa y pertenencias personales además de restos óseos.

Tras un año de los hechos, los buscadores piden continuar con las investigaciones y ser claros sobre los resultados de los peritajes, así como justicia para las familias de los desaparecidos.

"A un año de ese hallazgo, seguimos exigiendo lo mismo que desde el primer día: verdad, investigación y justicia. Las familias merecen saber qué pasó. México merece saber qué pasó", mencionó el colectivo en su comunicado.

El colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" pidió a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, a la FGR, quien tomó las riendas de la investigación, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mostrar los avances de las indagaciones.

Dan a conocer video inédito

Junto con el comunicado, el colectivo mostró un video inédito que muestra las diversas acciones que se realizaron cuando el rancho fue encontrado.

El clip, de casi 6 minutos de duración, inicia con una oración religiosa, al tiempo que muestra escenas dentro y fuera del campo de reclutamiento, las excavaciones que realizaron al interior del lugar y los hallazgos de decenas de prendas.

En las imágenes también se observan desde figuras religiosas y otras dedicadas a la sancolocadas en el lugar, hasta diversos tipos de prendas de ropa.

En la videograbación se muestran las labores que diariamente hacen para localizar restos óseos, como ubicar zonas donde posiblemente estén enterrados restos humanos y categorizar los distintos objetos que puedan servir de indicios.

Asimismo, el colectivo grabó el momento en el que un equipo logra desenterrar restos de hueso, mencionando que la zona "tenía muchos" escondidos.

Una de las imágenes que sirvieron para identificar que el rancho era usado como un campo de adiestramiento, es una señal de tránsito con la imagen para practicar puntería con diversos impactos de bala, así como un supuesto campo de obstáculos.

Cabe recordar que el colectivo acudió al predio luego de recibir una denuncia anónima. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional ya había ingresado al lugar cuando otro colectivo encontró el sitio. En ese momento hubo 10 detenidos y se logró la liberación de dos personas que permanecían secuestradas. Sin embargo, el lugar dejó de tener vigilancia y volvió a ser ocupado por el CJNG.

Elementos de práctica de puntería hallados en el Rancho Izaguirre (05/03/2026). Foto: Especial

Investigación "abandonada"

El 7 de octubre del 2025, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que luego de siete meses del suceso, se habían detenido y procesado a 19 personas, de los cuales, a 10 se les determinó imponer una pena de 141 años y tres meses de prisión y el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a cada uno de ellos.

Entre los detenidos se encuentra el presidente municipal de Teuchitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano, quienes están presuntamente ligados al CJNG.

El 13 de enero de 2026, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que la FGR abandonó las investigaciones del caso y que incluso filtró información al crimen organizado, para presuntamente intentar liberar a las personas arrestadas.

Guerreros Buscadores realizan investigaciones en el Rancho Izaguirre en donde fueron encontrados restos humanos y cientos de pertenencias de personas en Teuchitlán, Jalisco, el 12 de marzo de 2025. Foto: AFP

Restos sin identificar

La FGR informó en octubre que las autoridades no habían determinado al identidad de los restos hallados en el Rancho.

“Hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales ni de las nuestras federales, que nos haya dado un solo caso”, mencionó Gertz Manero.

En la actualidad, a un año del suceso, la fiscalía tampoco se ha pronunciado respecto a la identidad de las personas tras los restos localizados.

Imágenes sobre restos de ropa y zapatos hallados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Foto: Fiscalía de Jalisco

