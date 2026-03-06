De cara a la Copa Mundial de Futbol que iniciará el próximo 11 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegará el Plan Kukulcán, un operativo de seguridad que contempla más de 99 mil efectivos en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de enfrentar posibles amenazas que atenten contra la seguridad nacional.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Jalisco, el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, explicó que el torneo representa un reto para el país tanto en materia de organización como de seguridad.

“El primer reto es mostrar un México confiable, seguro y organizado ante la comunidad internacional, y el segundo es que el Estado mexicano tenga la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”, afirmó.

Lee también Disminuyen un 47% los homicidios dolosos en Jalisco desde 2024: SESNSP; delitos de alto impacto van a la baja

General Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026 en conferencia de la presidenta Sheinbaum en Jalisco (06/03/2026). Foto: Presidencia

El mando militar detalló que, como parte del operativo, se crearán tres fuerzas de tarea conjunta, una en cada sede mundialista, así como siete agrupamientos adicionales en sedes alternas donde se prevé que las selecciones nacionales realicen entrenamientos.

Estas fuerzas estarán integradas por alrededor de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, con participación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de más de 55 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a los que se sumará personal de seguridad privada para alcanzar el despliegue total cercano a los 99 mil elementos.

El operativo también contempla el uso de 188 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y narcóticos, binomios equinos, más de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para escoltas, así como 24 aeronaves.

Lee también Sheinbaum garantiza protección para visitantes del Mundial; hoy se reúne FIFA con Seguridad

General Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026 en conferencia de la presidenta Sheinbaum en Jalisco (06/03/2026). Foto: Presidencia

Además, se emplearán sistemas antidrones, drones de vigilancia, carpas descontaminadoras y tecnología especializada.

Villalvazo Barrios explicó que el dispositivo se basará en “cinturones de seguridad” alrededor de instalaciones estratégicas como aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento, estadios y zonas de festivales para aficionados, con niveles de seguridad inmediata, mediata, lejana y, en algunos casos, un cuarto cinturón de refuerzo.

Previo a la instalación de los dispositivos, equipos especializados del Ejército realizarán barridos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y antiexplosivos, además de revisiones electrónicas para detectar posibles amenazas.

Lee también Rumbo al Mundial, gobierno de México y FIFA instalan mesa de coordinación estratégica; participa Gabinete de Seguridad

En paralelo, el plan contempla un sistema de defensa aérea en cinco capas, que incluirá radares, aeronaves estratégicas, aviones interceptores F-5 y T-6 Texan, helicópteros en alerta para evacuación aeromédica y apoyo aéreo.

Asimismo se contempla sistemas antidrones para proteger el espacio aéreo durante los partidos y actividades del torneo.

El general señaló que alrededor de 8 mil elementos ya iniciaron desde enero un adiestramiento especializado, que incluye control de multitudes, reacción táctica, manejo ofensivo-defensivo, medicina táctica e integración de escoltas.

Lee también Mundial 2026: Diputado del PRD propone acuerdo de paz y convivencia con barras y porras de futbol; buscan garantizar estadios sin violencia

Además, a mediados de marzo se realizará un ejercicio militar en gabinete y en territorio en tiempo real, con la participación de las 23 dependencias involucradas en el plan, para homologar procedimientos y fortalecer la coordinación interinstitucional rumbo al Mundial.

Prevén que operativos se prolonguen 15 días más luego del Mundial 2026

El general Román Villalvazo Barrios puntualizó que los operativos de seguridad se prolongarán 15 días más en cada entidad, después de que finalicen los partidos de este torneo en México. Explicó que la Copa Mundial iniciará el 11 de junio de este año y terminará el 19 de julio, sin embargo, esperarán a que turistas extranjeros finalicen su visita en el país.

“Para la ciudad de Guadalajara, el mundial va a terminar el 25 de junio. Para Monterrey, el 29 de junio y para la Ciudad de México el 5 de julio. Iniciaremos con los dispositivos de seguridad 15 días antes del inicio del mundial y podríamos prolongarse 15 días hasta que los turistas salgan de nuestro país”, detalló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr