La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el estado de Jalisco registra una disminución significativa en la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto en los últimos meses.

Al presentar el reporte con corte al 31 de enero de 2026, detalló que el promedio diario de homicidio doloso en la entidad se redujo 47% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios.

Indicó que enero de 2026 fue el mes con la incidencia más baja de homicidios en los últimos 18 meses analizados.

Lee también A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Delitos en México. Foto: Especial.

Además, al comparar todos los meses de enero desde 2015, señaló que enero de 2026 registra el nivel más bajo de homicidios en los últimos 11 años, con una reducción de 36% respecto a enero de 2025.

En cuanto a los delitos de alto impacto —principalmente robos con violencia en sus distintas modalidades—, Figueroa Franco indicó que también se observa una tendencia a la baja.

Explicó que desde el inicio de la actual administración federal, en septiembre de 2024, hasta enero de 2026, estos delitos disminuyeron 25%, al pasar de 41.93 a 31.56 casos diarios en promedio.

Lee también AMIS reporta 881 autos asegurados afectados por violencia tras caída de "El Mencho"; daños superan 254 mdp

La funcionaria añadió que enero de 2026 también representa el nivel más bajo de delitos de alto impacto en los últimos 17 meses, y subrayó que la tendencia anual muestra una reducción sostenida desde 2018.

Asimismo, precisó que 2026 inició con una disminución de 12% en delitos de alto impacto en comparación con 2025.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr